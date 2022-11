Grande Fratello Vip, Giaele De Donà sbotta: ''Non posso fare teatrini dopo che con Antonino Spinalbese…''

Gossip TV

Antonella Fiordelisi accusa Giaele De Donà di sembrare impassibile davanti le foto del marito con altre donne, ma lei si difende e spiazza la collega del Grande Fratello Vip.

Giaele De Donà sta confondendo il pubblico del Grande Fratello Vip e gli inquilini della casa di Cinecittà. Antonella Fiordelisi, in particolare, ha trovato bizzarra la reazione della gieffina alle foto del marito Bradford senza fede al dito e insieme ad altre donne, e l’accusa di non essere sensibile, provocando la reazione di Giaele.

Grande Fratello Vip, Giaele De Donà sulla difensiva!

Dopo aver varcato la porta rossa di Cinecittà, Giaele De Donà ha parlato del suo matrimonio con Bradford lasciando il pubblico sempre più perplesso. La stilista, infatti, ha ammesso di vivere una relazione aperta e un amore libero tra le quattro mura di casa, per poi preoccuparsi della reazione di Brad alle sue parole, finendo con il non pensare più a lui sotto le coperte con Antonino Spinalbese. Da qualche settimana, infatti, Giaele e Antonino sono sempre più vicini e complici, sebbene nessuno dei due si sia sbilanciato in diretta su questo rapporto, lasciando incuriositi e dubbiosi gli inquilini del Grande Fratello Vip.

Nel corso delle ultime puntate, Alfonso Signorini ha cercato di approfondire e ha mostrato a Giaele le foto di Bradford, amareggiato e deluso stando al suo portavoce, in vacanza con splendide modelle e senza la fede al dito. Antonella Fiordelisi, vedendo De Donà poco colpita dal fatto, ha ammesso che nessuno potrebbe mai ritenerla una vittima dato che sembra totalmente indifferente al fatto che il suo matrimonio potrebbe star per finire.

“Su dodici puntate che abbiamo fatto, otto sono stata aggredita. Quando c’è un buco in puntata, aggrediscono me. Io ho chiesto ad Alfonso della fede di mio marito, ma non posso fare il teatrino quando sono stata sotto le coperte con Antonino a farmi fare i grattini? Un po’ di coerenza. Io penso che mio marito si sia tolto la fede perché io ho detto che è una cosa che mi avrebbe fatto dispiacere”.

Giaele ha commentato così le parole di Antonella, che crede che l’influencer non sia dispiaciuta poi così tanto per il gesto di Brad nei suoi confronti, ammettendo di non voler dunque concludere il suo avvicinamento ad Antonino.

