Grande Fratello Vip, Giaele De Donà sotto le coperte con Antonino Spinalbese: ''Me lo farei, avrei voglia di…''

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese più vicini che mai sotto le coperte. Cosa è successo tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip?

Tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà la situazione si fa seria. L’attrazione tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip è innegabile, tanto che l’influencer parla di separazione dal marito Bradford dopo aver ceduto, trascorrendo del tempo sotto le coperte con l’ex di Belen Rodriguez. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Giaele De Donà cotta di Antonino Spinalbese

Sono ormai diverse settimane che assistiamo ad un forte avvicinamento tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. La stilista e influencer è entrata nella casa del Grande Fratello Vip come donna sposata, innamorata del suo Bradford, ma anche praticante dell’amore libero. Le parole di Giaele hanno provocato una valanga di critiche, soprattutto da parte di chi crede che la gieffina non sia realmente interessata al proprio matrimonio, almeno non tanto quanto al ricco portafoglio milionario del consorte.

Con il passare dei giorni, dopo l’uscita di Ginevra Lamborghini dalla casa di Cinecittà, Giaele ha iniziato ad avvicinarsi ad Antonino Spinalbese e l’attrazione è stata immediatamente reciproca. L’ex di Belen si è mostrato sulle sue, ammettendo di essere incapace di stringere un nuovo rapporto dopo l’ultima batosta e volendo concentrare le attenzioni sulla figlia Luna Marì, per poi cercare un contatto con Giaele ad ogni occasione. Quest’ultima, vedendo la grande indecisione di Antonino, lo ha accusato di volerla far passare per una donna che si attacca morbosamente a lui senza essere ricambiata, quando palesemente la situazione è ben diversa.

Nel frattempo, sembra che Brad abbia preso malissimo questo interesse romantico della moglie, tanto da non presentarsi alla sorpresa per il suo compleanno e trascorrere del tempo con bellissime modelle a New York. Insomma, il matrimonio sembra essere sull’orlo del baratro e Giaele non fa nulla per frenare questa brusca discesa. Nelle ultime ore infatti, la gieffina si è appartata sotto le coperte con Antonino, anche se dai video non è chiaro cosa sia accaduto esattamente tra loro. Come riporta Biccy, inoltre, De Donà avrebbe parlato di Spinalbese in questi termini:

“Ma sì certo che lui mi piace. Ma se io vado oltre fuori mio marito chiede il divorzio. Avrei anche voglia di bacialo, ma poi scatta la separazione. Perché noi siamo una coppia aperta, ma con dei limiti precisi. Non ci deve essere coinvolgimento quando andiamo con altri. Il fatto è che se io lo limono poi è finita. Lui mi piace anche da quel punto di vista, sì quello. Se fossi entrata single non gli avrei dato tregua. Me lo farei di sicuro. Alfonso ha detto che ha delle foto di mio marito in compagnia a New York. Mi auguro che me le faccia vedere presto. Spero che non siano immagini compromettenti. Perché poi saranno pubbliche e le vedranno tutti. Era meglio se rimaneva a Los Angeles”.

Insomma, il triangolo è servito e siamo certi che Alfonso Signorini, vedendo tutta questa carne al fuoco, indagherà su ciò che è accaduto sotto le coperte tra Giaele e Antonino nel corso della puntata di stasera del GF Vip.

