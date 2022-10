Grande Fratello Vip, Giaele sempre più vicina ad Antonino, parla il portavoce del marito Bradford: "Prova imbarazzo"

Gossip TV

Bradford Beck, marito di Giaele De Donà, è stato contattato da The Pipol e al portale il portavoce dell'imprenditore statunitense, ha svelato come sta vivendo il rapporto (sempre più stretto) nato nella Casa del Gf Vip tra sua moglie Giaele De Donà e l'ex l'hair stylist, Antonino Spinalbese.

Gf Vip, Giaele e Antonino sempre più vicini: arriva la reazione del marito della De Donà, Bradford Beck

Ecco cosa ha rivelato il portavoce del marito di Giaele:

"Inizialmente, quando Giaele è stata confermata come nuova concorrente del Gf vip 7, Bradford era molto preoccupato. Lui, essendo un imprenditore internazionale, non era così tanto d’accordo che sua moglie potesse pensare di entrare in un contesto televisivo così forte e chiacchierato. Ma, provando molto amore nei suoi confronti, alla fine l’ha appoggiata. Adesso che Giaele si è avvicinata molto anche fisicamente ad Antonino Spinalbese lui è molto infastidito. Quello che intende dire Brad a tutti è che il loro “amore libero” può valere e vale solo all’interno delle loro quattro mura, non certo davanti a tutta l’Italia. Lui mi riferisce di non essere arrabbiato per questa situazione ambigua, ma di essere preoccupato. Ha paura che a lei le stia sfuggendo tutto di mano e che stia perdendo il controllo delle sue emozioni. Lui non ha timore di perderla, però crede che tutto stia andando un po’ troppo oltre. E certo non è sereno. In questo momento ammette che sta provando un po’ di imbarazzo per tutto questo."

Bradford Beck e Sofia Giaele De Donà si sono sposati nel 2019 con una romantica cerimonia sulla spiaggia di Tulum, in Messico. Il 45 enne nato in California, è laureato in ingegneria aerospaziale, è un imprenditore e vive e lavora nello stato della California. La coppia ha vent'anni di differenza e pare si veda solo sei mesi all'anno per gli impegni professionali di Bradford. L’uomo è CEO della United Aeronautical, una società fondata negli anni 50 che si occupa di rifornire le forze armate degli Stati Uniti nel reparto dell’aeronautica.

Bradford è una figura molto influente nel suo paese e mantiene il più assoluto riserbo sulla sua vita privata. L’imprenditore ha fatto sapere di recente di non condividere la scelta della moglie di partecipare al Gf Vip né la decisione di rivelare aspetti riservati del loro matrimonio. "Vista la sua posizione di imprenditore statunitense e la posizione istituzionale che ricopre anche nel nostro paese, vuole rimanere nell’ombra".

