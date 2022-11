Grande Fratello Vip, Giaele De Donà e Antonino Spinalbese beccati da Antonella Fiordelisi: "Sarà contenta Ginevra"

Gossip TV

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese provano a nascondersi dalle telecamere del Gf Vip, ma vengono beccati da Antonella Fiordelisi.

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda domani giovedì 3 novembre 2022 su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa Antonino Spinalbese e Giaele De Donà si sono appartati in un angolo del giardino della Casa, in un punto dove le telecamere non arrivano, ma sono stati beccati dagli altri concorrenti.

Giaele De Donà e Antonino Spinalbese si nascondono dalle telecamere del Gf Vip

Il matrimonio di Giaele Di Donà è sempre più a rischio? Dopo essersi nascosta in camera sotto il piumone e poi sul divano sotto al pleid, la giovane concorrente si è infrattata con Antonino Spinalbese in un angolo del giardino della Casa del Grande Fratello Vip dove le telecamere non arrivano. Non solo. Come riportato da Biccy, i due hanno anche fatto un muro di cuscini e coperte.

Il comportamento ambiguo di Antonino e Giaele, che hanno cercato in tutti i modi di nascondersi dalle telecamere, ha provocato la reazione degli altri concorrenti del Gf Vip. "Ragazzi ma che fanno quei due? Quello? Che bello farsi i cavoli degli altri" ha dichiarato Patrizia Rossetti seguita da Edoardo Donnamaria "Ma che so matti a fa le cose qua con tutti in casa".

Leggi anche Matteo Diamante contro George Ciupilan

Spinalbese e la De Donà sono stati poi chiamati dagli autori in confessionale, ma invano. A riprendere i due concorrenti ci ha pensato Antonella Fiordelisi: "Adesso dovete andare in confessionale a dire che cosa avete fatto davvero lì dietro. Visto che in quel punto le telecamere non possono arrivare. Guardate hanno fatto il muro di Berlino. E la coperte poi… non servirebbe perché le telecamere non riprendono in quel punto. Sarà contenta Ginevra Lamborghini". Cosa succederà ora? Alfonso Signorini ne parlerà nella prossima diretta?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.