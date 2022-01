Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis: "La cattiveria di Nathaly Caldonazzo mi ha fatto sempre ridere"

Gossip TV

L'ex gieffino Giacomo a ruota libera sui concorrenti del Grande Fratello Vip.

Giacomo Urtis, con la sua ironia pungente e schiettezza, ha conquistato tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, l'ex gieffino ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa e detto la sua su alcuni concorrenti della sesta edizione.

Giacomo Urtis vuota il sacco dopo il Gf Vip

A pochi giorni dalla sua eliminazione, Giacomo ha rilasciato un'intervista a Casa Chi, il format web del settimanale diretto da Alfonso Signorini condotto da Rosalinda Cannavò. "Forse alla luce di quello che poi è successo, mi dividerei sicuramente da Valeria" ha confessato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip "All’interno della casa mi ha un po’ penalizzato il fatto di essere in coppia con lei. Lei è molto buona, carina però ha un carattere che tendeva a litigare e fare pace però nel frattempo la nominavano e quindi di riflesso toccava la nomination a me".

Urtis ha colto l'occasione per dire la sua anche su Nathaly Caldonazzo: "MALEFICENT! Il male. Però in maniera simpatica; io le dicevo sempre che è cattiva. E’ una delle persone che mi ha fatto più divertire dentro la casa; scherzavamo, ci siamo inventati tanti detti. La sua cattiveria mi ha fatto sempre ridere. Simpaticissima, voto 10 !".

E sul famoso e discusso triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge, l'ex concorrente del Gf Vip ha confessato: "Questo è diventato un caso mediatico ma in quante coppie c’è lei, lui e l’amante? Io conosco tantissime coppie aperte che magari inseriscono nella coppia un’altra persona però accade che c’è un litigio tra i due partner quando uno di questi si innamora del terzo. In questo caso è successo che Alex magari si è invaghito di Soleil e viceversa, e quindi Delia giustamente c’è rimasta male e si è arrabbiata. Io penso che come finirà il programma, sicuramente Alex tornerà con Delia perché li conosco da 3 anni e sono affiatatissimi. Non fanno niente se non insieme quindi mi sembra strano che si lasciano".

