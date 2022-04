Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona torna all'attacco, nuovo affondo contro la famiglia di Sophie Codegoni

Gossip TV

Corona contro i genitori dell'ex tronista Sophie Codegoni, ed ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip: "Parassiti"

Nei giorni scorsi, l'ex tronista di Uomini e Donne, tra gli ex protagonisti della recente edizione del Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni, ha voluto pubblicare una lettera sulle pagine del settimanale DiPiù, indirizzata ai suoi genitori, in cui chiedeva al padre Stefano e alla mamma Valeria di lasciarle vivere liberamente la sua storia con Alessandro Basciano, l'ex gieffino che ha conosciuto e di cui si è innamorata tra le mura di Cinecittà.

Gf Vip, Fabrizio Corona torna all'attacco, nuovo affondo contro la famiglia di Sophie Codegoni

Visto le loro reticenze sulla relazione con l'ex corteggiatore, Sophie li ha invitati a non preoccuparsi perché con Alessandro è tornata ad avere fiducia negli uomini e con lui ha tanta voglia di progetti e importanti e di costruire delle basi solide per un futuro insieme.

La lettera di Sophie ha fatto storcere il naso a Fabrizio Corona che è tornato nuovamente ad attaccarla sui social. Dopo la conclusione del reality di Mediaset, pare che i rapporti (lavorativi e non) tra l'ex tronista e Corona si siano del tutto interrotti, tanti che la giovane milanese ha parlato di lui come "una grandissima delusione". L'ex re dei paparazzi ha attaccato ferocemente la coppia, definendoli "due ebetini" e parlando della madre della Codegoni come una donna disposta a tutto per far emergere la figlia. Frecciatine velenosissime a cui l'ex tronista non ha risposto.

Dopo la missiva dell'ex gieffina, Corona, come detto, è tornato a tuonare contro i genitori della Codegoni, attraverso il profilo Instagram "Carlosmariacoronathereal", account che sta utilizzando temporaneamente in attesa che il social ripristini quello ufficiale dopo il ban.

"Questi bravi genitorini che si preoccupano quando in realtà i protagonisti vorrebbero essere loro. Parassiti di visibilità"

Gf Vip, la lettera di Sophie Codegoni indirizzata ai suoi genitori: "Lasciatemi vivere la mia storia con Alessandro"

“Cari mamma e papà, quando sono uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip ho scoperto che mi avevate scritto delle lettere. Ho letto che eravate felici per me, per la mia storia d’amore con Alessandro Basciano ma anche preoccupati, perché dopo aver sofferto tanto nella vita temevate che potessi vivere una nuova delusione e, allora, ho deciso di scrivervi anche io, per rassicurarvi e anche per dirvi di non preoccuparvi. Lasciatemi vivere tranquillamente la mia storia con Alessandro. Sì, so che il vostro è un gesto d’amore, di protezione nei miei confronti, ma anche se ho soltanto venti anni, sono una ragazza forte e l’esperienza nella casa mi ha reso ancora più sicura di me stessa. Con Alessandro abbiamo tanti progetti, tanta voglia di vivere in coppia e di pensare a un futuro insieme.”

