Fabrizio Corona spazzato via da Instagram: l'ex re dei paparazzi l'ha pagata cara

Corona bannato dalla piattaforma social: ecco cosa è successo

Il profilo Instagram ufficiale di Fabrizio Corona, che conta più di 1 milione e 200 mila follower è stato bannato. L'ex re dei paparazzi, a seguito di svariate segnalazioni e denunce, è scomparso dalla piattaforma social, fonte inestimabile anche di guadagni e sponsorizzazioni per il fotografo dei Vip. Il motivo è legato alle ultime Ig Stories di Corona in cui ha preso di mira l'ex gieffina Federica Calemme e la conseguenza scelta di una linea dura da parte del social network in questione, che ha deciso di condannare più duramente coloro che violano le regole della community.

Corona, negli giorni scorsi, ha pubblicato un'immagine della modella campana, ex protagonista del Grande Fratello Vip 6, paragonando le sue gambe a quelle di un calciatore. Il gesto ha sollevato numerose critiche e polemiche e l'ex re dei paparazzi è stato accusato di body shaming, ovvero l'atto che si verifica, soprattutto sui social, di denigrare e offendere una persona in base al suo aspetto fisico.

"A seguito di denunce, segnalazioni, ecc.ecc. il profilo di Fabrizio Corona è stato bannato.. con i social non si scherza e preso ne verranno bannati tanti altri che in maniera pesante a tratti violenta trattano argomenti di cose e persone che a loro non dovrebbero assolutamente riguardare" ha scritto l'influencer Amedeo Venza.

Di recente, Corona, aveva preso di mira anche i due ex gieffini Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. "Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini (Sophie e Alessandro)...I loro contenuti sono l'espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Insta. durata: 3 mesi", ha scritto l'ex agente su Instagram attaccando anche duramente la madre della Codegoni. Con quest'ultima, Corona ha avuto una collaborazione lavorativa e un breve flirt ma il rapporto si è definitivamente inclinato dopo la fine del reality, quando Sophie ha parlato di lui "come una grandissima delusione".

