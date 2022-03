Gossip TV

Il durissimo attacco dell'ex re dei paparazzi nei confronti dei due ex gieffini.

Dopo le dichiarazioni di Sophie Codegoni rilasciate nel corso dell'ultimo appuntamento con Verissimo, è arrivata la replica, durissima di Fabrizio Corona che ha attaccato anche la madre dell'ex tronista e il suo attale fidanzato Alessandro Basciano che Sophie ha conosciuto dentro la Casa del Grande Fratello Vip.

Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona contro Sophie e Alessandro: "Due ebetini", poi l'attacco feroce alla madre della Codegoni

Corona è stato per un lungo periodo l'agente dell'ex tronista, con una parentesi di un breve flirt prima che la Codegoni varcasse la porta rossa di Cinecittà. Durante il suo percorso, l'ex re dei paparazzi aveva rilasciato un'intervista a Chi nella quale aveva affermato che Sophie fosse ancora innamorata di lui e che Basciano non fosse l'uomo giusto per lei. Ascoltate le dichiarazioni del suo ex agente, la Codegoni ha smentito ci fosse ancora un sentimento da parte sua, anche se ha ribadito di volergli ancora molto bene. Qualcosa però dopo la fine del reality deve essersi inclinata e Sophie, ai microfoni di Silvia Toffanin ha parlato di Corona come una grandissima delusione, affermando di non avere più alcun tipo di contatto con lui. Anche l'ex corteggiatore ha fatto eco alla fidanzata affermando che Corona ha solo voglia di avere un riscontro mediatico.

Poco fa, è arrivata la stoccata pungente di Corona nei confronti dell'ex tronista.

"Ma se non parlano di me di cosa parlano questi due ebetini (Sophie e Alessandro)...I loro contenut sono l'espressione del mondo social. E la madre? Venderebbe la figlia per una copertina o una diretta Insta. durata: 3 mesi", ha scritto il 47enne siciliano su Instagram.

Un duro attacco anche alla madre della Codegoni, al quale ha voluto rispondere Basciano con una foto di Fabrizio Corona coperto dal volto di un clown.

