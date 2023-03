Grande Fratello Vip, ex Vippone senza freni: "Onestini è stato coerente con il suo personaggio, Donnamaria? Una delusione"

Gossip TV

L'ex gieffino Charlie Gnocchi a ruota libera sul cast della settima edizione del Grande Fratello Vip.

Charlie Gnocchi è tornato a parlare del Grande Fratello Vip. Intervistato da Superguidatv, l'ex gieffino e speaker radiofonico ha raccontato di essere fiero e soddisfatto del suo percorso nella famosa Casa di Cinecittà e svelato il nome del possibile vincitore della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Charlie Gnocchi senza freni sul cast del Gf Vip 7

A distanza di alcuni mesi dalla sua eliminazione dal gioco, Charlie Gnocchi ha rilasciato una nuova intervista a Superguidatv in cui ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. L'ex concorrente ha colto l'occasione per dire la sua anche sulle dinamiche del gioco e le stratege messe in atto dai concorrenti:

Il più stratega? All’inizio io mi sono trovato ad apprezzare un Antonino, un Daniele, anche Giovanni Ciacci, Nikita, Onestini, Ciupilan, Antonella e anche Tavassi, che però non ho conosciuto pochissimo, li ho trovati molto consapevoli del fatto che bisogna usare il programma come gioco, in effetti è questo il modo giusto, va vissuto come gioco televisivo [...] Mi auguro che possa vincere Alberto, è stato sempre neutro, non si è immischiato in troppe cose, ha avuto un profilo sempre giusto, sempre molto corretto. Vedo forti anche Nikita e Antonella, oppure Onestini che comunque è stato sempre coerente con il suo personaggio.

Gnocchi ha continuato rivelando chi, tra i concorrenti del Gf Vip, si è rivelato una delusione e chi invece una bella scoperta:

Una delusione per me è stato Edoardo Donnamaria perchè lo trovavo un compagno di giochi ideale invece si è buttato in questa storia ed era intrattabile, Tavassi è riuscito a tirare fuori il suo lato simpatico. Marco Bellavia anche, perchè non ha capito lo spirito del Grande Fratello. Attilio Romita che avevamo costruito un bel rapporto, ma è un po’ permaloso, pensava che tutto quello che si faceva lo si faceva per un doppio fine, in realtà Attilio è una persona con cui si può condividere molto, alla fine ha fatto un percorso tutto suo che non ho tanto capito. Una bella scoperta sicuramente è Antonella, Luca Salatino, Patrizia, Nikita, Alberto, Luca Onestini, Wilma, con lei ci siamo diventi moltissimo. Anche Elenoire è un personaggio forte con cui mi sono trovato bene. Mi hanno fatto degli scherzi perchè io andavo a dormire presto, sono finito sotto le cuscinate.

