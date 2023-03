Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli è la prima finalista: la reazione dei Vipponi e lo scherzo di Alfonso Signorini

Gossip TV

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, disponibile gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity, Oriana Marzoli è stata eletta la prima finalista della settima edizione.

Tante emozioni e colpi di scena nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip per Oriana Marzoli, che è stata decretata la prima finalista della settima edizione. Vediamo insieme cosa è successo nel dettaglio, ricordandovi che le puntate del Gf Vip sono disponibili gratuitamente in streaming su Mediaset Infinity.

Oriana Marzoli vola in finale al Gf Vip

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri lunedì 6 marzo 2023 su Canale 5, non ha previsto alcuna eliminazione dal gioco. Tutti i concorrenti del reality show di Canale 5 erano convinti che il pubblico stesse votando per l'uscita di uno di loro, ma in realtà il televoto è stato aperto per decretato il primo finalista.

Ad avere la meglio è stata Oriana Marzoli che, chiamata in studio insieme ad Antonella Fiordelisi e Davide Donadei, non è riuscita a trattenere il suo entusiasmo tra urla e salti. Poco prima di scoprire l'esito del televoto, la bella influencer venezuelana aveva fatto un bilancio del suo percorso nella Casa del Gf Vip affermando: "Non rifarei tante cose. In questo momento e l’ho sempre detto, sicuramente avrei scelto meglio all’inizio e già sappiamo. Non proprio per Antonino ma per la situazione che si è creato con Daniele adesso".



Guarda Il Grande Fratello Vip su Mediaset Infinity

Lo scherzo di Alfonso Signorini in diretta al Gf Vip

Ma i colpi di scena non sono finiti. Visto che nessuno nella Casa conosceva il vero obiettivo delle nomination, Signorini ha deciso di organizzare uno scherzo ai danni dei concorrenti, contando sulla complicità di Antonella e Oriana. Quest'ultima è rientrata nella Casa del Gf Vip fingendo che sia la salernitana che l'ex tronista di Uomini e Donne fossero stati eliminati dal televoto. Una doppia eliminazione che ha suscitato dubbi e perplessità e che ha portato Alfonso a intervenire. Il conduttore, infatti, ha invitato Edoardo Donnamaria a raggiungerlo in studio per salutare la sua amata. Una volta uscito, però, ha scoperto la verità. I due innamorati si sono baciati e abbracciati facendosi travolgere dalle emozioni.