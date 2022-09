Grande Fratello Vip, ex gieffina attacca Sophie e Alessandro e la sua proposta, la Codegoni replica: "Cattiveria atroce"

Gossip TV

Sono tanti i vip che hanno criticato la proposta di matrimonio di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni sul red carpet del Festival di Venezia, tra questi, un'ex gieffina del Grande Fratello Vip 6

Dopo la proposta di matrimonio avvenuta sul red carpet durante l'ottava giornata del Festival di Venezia, la coppia formata da i due ex gieffini della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, è stata subissata di critiche anche da parte di volti noti dello spettacolo.

Grande Fratello Vip, ex gieffina attacca Sophie e Alessandro, la Codegoni replica: "Resta coerente"

Andrea Di Carlo (ex manager di Arisa) , come ha riportato Biccy, ha scritto: "Vi auguro che il vostro matrimonio (se ce ne sarà mai uno) duri quanto un gatto in tangenziale o meglio la durata di un red carpet. Con affetto. Andrea“.

Al post ha commentato Veronica Satta: “Se sei serio io volo alto! ma perché sono sul red carpet di Venezia? Io e mio padre (che ha tutto il DIRITTO di essere lì ogni anno invitati ma io dico no perché cioè … no! Nonostante potrei, nonostante ormai io sia lontana dal solo grande fratello perché ho scritto un libro e l’ho scritto io. Mah non capirò mai queste persone e il loro “coraggio”)“ e ancora, Karina Cascella: "Non me ne vogliate ma sul tappeto rosso a Venezia, così, tutto molto triste e a favore di camera", Pamela Petrarolo, reduce da L’Isola dei Famosi, ha commentato: “ Cosa non si fa per un red carpet“; mentre Roberto Alessi – direttore di Novella 2000 – è stato ironico: “Ma come! Se sono così teneri! Un gesto per nulla strumentale!“, e così tanti altri.

Tra chi ha criticato il gesto di Alessandro Basciano, è comparsa anche un'ex gieffina: Patrizia Pellegrino. Quest'ultima, ha prima commentato la proposta dell'ex gieffino con queste parole, "Sì vabbè, davanti al red carpet, che show!" mentre, successivamente, facendo gli auguri alla coppia sul post condiviso da Sophie.

Nulla è però sfuggito alla Codegoni che ha risposto per le rime alla Pellegrino:

"Evviva la coerenza! Con tutto il dovuto rispetto, Patrizia. Nessuno giudica il fatto che tu e tutto il mondo possano trovare questa cosa stramba, fuori luogo, esagerata, organizzata ecc. Ognuno ha il diritto di pensare quello che vuole! Il problema emerge nel momento in cui commenti sotto un post di una cattiveria atroce dando ragione a quella persona dicevo che facciamo show per poi venire sotto al mio post dicendo “evviva l’amore”. Quindi Patrizia ti dico solo pensa quello che vuoi ma rimani coerente su quello che è il tuo pensiero. Con questo ti saluto . Evviva l’amore”."

