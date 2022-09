Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo sul red carpet di Venezia [VIDEO]

Gossip TV

I due ex gieffini sfilano sul tappetto rosso del Festival del Cinema di Venezia e arriva la proposta di matrimonio.

Durante l'evento della 79esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Alessandro Basciano ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo.

Grande Fratello Vip, Alessandro Basciano ha chiesto a Sophie Codegoni di sposarlo sul red carpet di Venezia

Un colpo di scena davvero emozionante quello che ha accaduto durante l'evento. I due ex protagonisti del Grande Fratello Vip, stavano sfilando sul red carpet del Festival, mano nella mano, entrambi elegantissimi. Alessandro si è inginocchiato con l'anello di fidanzamento e Sophie, raggiante lo ha abbracciato e baciato.

Alessandro e Sophie Codegoni, due ex volti di Uomini e Donne, rispettivamente, corteggiatore e tronista nel dating show di Maria de Filippi, si sono conosciuti e innamorati durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip. Durante la loro avventura nel reality show hanno avuto spesso qualche diverbio ma, dopo la fine del programma, nonostante lo scetticismo che regnava nei confronti della coppia, sono diventati inseparabili e più innamorati che mai. La Codegoni ha parlato di Alessandro come l'uomo con cui desidera stare per tutto il resta della vita e proprio oggi, la coppia, coronerà il loro amore presto sull'altare.

