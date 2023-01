Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria nel mirino di Dana Saber: "Ipocrita"

Gossip TV

Dana Saber si scaglia contro Edoardo Donnamaria per la nomination ricevuta in diretta al Grande Fratello Vip.

La nomination ricevuta da Edoardo Donnamaria non è per niente piaciuta a Dana Saber. Subito dopo la puntata del Grande Fratello Vip, infatti, la modella non ha perso occasione di attaccare duramente il giovane volto di Forum, reo di averla nominata.

Dana Saber contro Edoardo Donnamaria al Gf Vip

Tensione al Grande Fratello Vip. Dopo Edoardo Tavassi e Davide Donadei, anche Edoardo Donnamaria e Dana Saber si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta nella Casa. Il motivo? La scelta del concorrente romano che, durante l'ultima diretta, ha deciso di nominare la modella: "Nomino Dana nonostante mi fa ridere perché è una matta scatenata, ma di quella dei nuovi è quella che è entrata in maniera scorretta, ha litigato con mezza casa".

La nomination di Donnamaria ha infastidito la Saber che, dopo la diretta del Gf Vip, si è scagliata furiosa contro di lui:

Non ti ho risposto perché non te lo meriti, punto. Sei una persona ipocrita, e stai sempre dalla pare maggiore perché pensi di essere un parac*lo ma con me no, perché non vai da nessuna parte. Intanto non hai nominato la persona che ti ha dato del cane. Sai cosa ti dico? Sei veramente un cane...Ma sì, se mi nomini mi fai un favore. Sei un ipocrita!

Leggi anche L'amaro sfogo di Antonella Fiordelisi

Accuse che hanno provocato la reazione immediata di Edoardo:

Brava, così la prossima volta ho un motivo valido per nominarti! […] Dana è un gioco, bisogna nominare qualcuno. Ho nominato te perché sei entrata facendo un casino, litigando con tutti…

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.