Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria difende Antonella Fiordelisi: la chat con Fabrizio Corona

Gossip TV

Dopo la pubblicazione del video di Fabrizio Corona, anche Edoardo Donnamaria difende l'ex fidanzata, Antonella Fiordelisi.

L'ex re dei paparazzi, Fabrizio Corona, due giorni fa, ha pubblicato un video di Antonella Fiordelisi che ha fatto molto discutere. L'ex concorrente del Gf Vip è stata ripresa a sua insaputa nel corso di un intervento nello studio di Giacomo Urtis.

Gf Vip, Edoardo Donnamaria contro Fabrizio Corona

Corona, rivolgendosi poi ad Antonella, le ha rivolto alcune domande e considerazioni che sono state ritenute molto volgari e fuori luogo. La vicenda ha catturato subito l'attenzione mediatica tanto da spingere ad esporsi lo stesso Corona e la Fiordelisi che ha su Twitter ha fatto presente di essere stata ripresa senza il suo consenso e di voler intraprendere azioni legali contro chi si è reso responsabile dell'accaduto.

Ieri, nel corso di una diretta Instagram, sulla questione è intervenuto anche Edoardo Donnamaria. Nonostante la storia tra Edoardo e Antonella sia ormai naufragata, l'ex gieffino ha voluto comunque difendere la sua ex ragazza, accusando Corona di pubblicato il video senza il consenso della diretta interessata. L'ex agente dei vip, dal canto suo, ha divulgato una chat privata con Edoardo dove quest'ultimo lo insulta pesantemente proprio in virtù del video in questione.

Lo speaker radiofonico ha colto anche l’occasione per spiegare ad oggi, che tipo di rapporto ci sia con Antonella:

"Bisogna ringraziare certe situazioni un po’ particolari perché certe situazioni particolari ti obbligano ad affrontare dei temi fra persone. Non mi vergogno a dire che ci siamo anche sentiti, siamo in buoni rapporti, dobbiamo parlare di tante cose.

Abbiamo anche dei contratti che abbiamo firmato insieme e che ovviamente vanno rispettati. A parte qualche screzio che c’è stato nel privato per forza di cose, non abbiamo nessun problema a stare nello stesso posto allo stesso momento. Quindi non c’è nulla di grave tra di noi. Io mi sono sempre comportato bene con le ragazze che ho frequentato."

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.