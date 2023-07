Grande Fratello Vip, Fabrizio Corona pubblica un video privato di Antonella Fiordelisi che tuona azioni legali

Gossip TV

L'ex re dei paparazzi ha pubblicato sul suo canale Telegram un video privato di Antonella Fiordelisi: il web in rivolta contro Corona, accusato di aver molestato l'ex concorrente del Gf Vip.

Da diverse ore è generata una polemica che ha infiammato il web. Nella tarda serata di ieri, Fabrizio Corona ha pubblicato sul suo profilo Instagram l'anteprima di un video il cui contenuto si più visualizzare su Telegram a pagamento, in cui è stata ripresa Antonella Fiordelisi alla quale l'ex re dei paparazzi rivolge domande molto volgari.

Gf Vip, un video di Fabrizio Corona, scatena un'indignazione generale. Antonella Fiordelisi: "Chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune"

Antonella si trovava nello studio Giacomo Urtis per sottoporsi ad intervento estetico. Sdraiata sul lettino in slip, viene ripresa da Corona che le chiede: "Porco D**, apri un attimo le cosce? Ma sei sprecata per Edoardo Donnamaria" . A questa domanda, la Fiordelisi risponde di no, visibilmente in difficoltà e in imbarazzo.

Poco dopo, sul profilo ufficiale Twitter, Antonella ha minacciato azioni legali contro chi si è reso colpevole del video e della sua diffusione:

"Mi trovavo nella clinica di un mio amico per eseguire un trattamento medico. Non ho autorizzato in alcun modo l’ingresso di terzi, la registrazione di contenuti video ne tantomeno la diffusione degli stessi. Invito chi ha pubblicato tali contenuti senza il mio consenso e a mia insaputa a rimuoverli, chi si è reso responsabile di tali condotte ne risponderà nelle sedi più opportune"

Il video ha generato molte polemiche e sono tantissimi gli utenti che hanno condannato il gesto di Fabrizio Corona considerando una molestia vera e propria nei confronti di una giovane ragazza ripresa a sua insaputa.

