Grande Fratello Vip, duro confronto tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli! (VIDEO)

Dopo le polemiche, i due protagonisti del Grande Fratello Vip si incontrano nello studio di Canale5 e scoppia una volontà discussione.

Cosa è successo alla storia d’amore tanto sognata da Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli? L’esperto di gossip ha trascorso gli ultimi giorni nei salotti di Canale5 per parlare dell’improvvisa rottura con la showgirl, che ha voluto dare la sua versione durante la puntata del Grande Fratello Vip, rinfacciando a Biagio di aver mentito volutamente sul suo conto.

Grande Fratello Vip, Miriana distrugge Biagio: “Hai parlato di noi in Tv”

Miriana Trevisan sognava di lasciare la casa del Grande Fratello Vip, gettarsi tra le braccia di Biagio D’Anelli e intraprendere una bella love story, carica di passione e sentimento. Gli aerei contro il gieffino, le parole di alcune persone care e i gesti di Biagio, tuttavia, hanno iniziato ad allarmare Miriana al punto da decidere di mostrarsi piuttosto distaccata nei confronti dell’uomo con il quale ha intrapreso un flirt. Dopo aver affrontato le critiche di Sonia Bruganelli, Miriana è tornata nello studio del Gf Vip per chiarire la situazione con Biagio che, nel frattempo, si è affrettato ad accettare ospitate nei salotti di Mediaset per parlare del modo in cui Trevisan lo avrebbe scaricato senza tante cerimonie, neppure un giorno dopo aver lasciato Cinecittà.

“Appena uscita mi ha detto ‘parleremo da soli fuori, staremo insieme, perché saremo io e te e ne parleremo’. In realtà invece non è stato così. Guarda è successo qualcosa di strano quando sono uscita dalla casa, sentivo una freddezza […] Ci eravamo promessi di non portarci dietro le telecamere e lui l’ha fatto andando a Pomeriggio 5”, ha sbottato Miriana. Secondo la ricostruzione dell’ex gieffina, lei avrebbe contattato telefonicamente Biagio per parlare della prima giornata fuori dal Gf Vip, trovandolo molto freddo e poco attento alla conversazione, per poi vederlo apparire nei salotti della D’Urso pochi minuti dopo.

L’esperto di gossip nega, attribuendo la colpa a Miriana che sarebbe improvvisamente cambiata nei suoi confronti, evitandolo come la peste. "Ci siamo sentiti al telefono, gli ho raccontato la mia giornata fuori dal GF Vip, poi lui mi ha detto ‘adesso devo andare a lavorare’. Poi ho visto tutto questo di lui a Pomeriggio 5. Adesso sono confusa e ripenso agli avvertimenti e gli aerei che mi mandavano contro di lui. Sei andato ovunque ospite a parlare di noi! […] Parli di me e tu il pomeriggio eri subito a Pomeriggio 5 e il giorno dopo a Mattino 5”, ha sbottato Miriana, trovando l’appoggio del pubblico che, ad onore del vero, si è espresso sempre negativamente sulle intenzioni di Biagio.

