Grande Fratello Vip, dopo l'eliminazione Miriana Trevisan scarica Biagio D'Anelli, ecco cosa è successo

Colpo di scena per la coppia: l'ex gieffino ospite a Pomeriggio 5: "Miriana è sparita". Una delle coppie della sesta edizione del Grande Fratello Vip già al capolinea.

Sarebbe già finita la storia d’amore tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli, una delle neo-coppie formate dentro alla Casa del Grande Fratello Vip. Biagio, ospite ieri a Pomeriggio 5, ha infatti dichiarato di aver perso le tracce della Trevisan, sparita dopo l'eliminazione nel reality avvenuta nel corso dell'ultimo appuntamento andato in onda lunedì scorso.

Grande Fratello Vip: Miriana Trevisan scarica Biagio D’Anelli, colpo di scena

Biagio D’Anelli si è sfogato nel talk show di Barbara d’Urso, dove si è detto sconvolto e deluso dal comportamento inaspettato di Miriana Trevisan. "Non ricordava il pin del cellulare. Mi ha detto: “Lascia il tuo numero al mio agente”. Le ho detto che se avesse avuto bisogno io ero in albergo a Cinecittà. Ma non ho ricevuto chiamata", ha dichiarato l'ex gieffino.

Pare che la Trevisan abbia passato la prima notte lontana dalla Casa a rispondere ai fan su Twitter, non curandosi di contattare in alcun modo Biagio. L'ipotesi è che la showgirl campana sia venuta a conoscenza di alcuni retroscena su D'Anelli che le abbiano fatto fare un passo indietro. L'ex gieffino non era stato molto tenero con lei prima del suo ingresso al Gf Vip: "Miriana spera nel biglietto di ritorno per Nicola (ma vai a cagare!) Ringrazialo" Se non fosse stato per lui...I mikado fanno più dinamiche di te", scriveva qualche tempo fa su Instagram.

D'Anelli è stato ospite anche nella puntata odierna di Mattino 5. Nel salotto di Federica Panicucci, ha rivelato di essere riuscito a parlare ma non ha ancora potuto rivederla. "Mi ha detto che oggi sarebbe salita a Milano perché deve partecipare a delle trasmissioni…Mi sarei aspettato almeno che mi dicesse di prendere un caffè…E quindi tranquillamente anche basta…Ci rinuncio". La conduttrice di Canale 5, ha ipotizzato che forse il comportamento attuale di Miriana possa motivato nell'essere venuta a conoscenza di qualcosa che può averle dato fastidio. E, tal proposito, l'ex gieffino ha replicato: "Ma anche se avesse saputo qualcosa…Una donna innamorata come si è professata fino a pochi giorni fa Miriana avrebbe potuto chiedere un confronto no? Io sono due mesi che ci metto la faccia. Io l'ho sempre difesa."

