Grande Fratello Vip, due ex amati gieffini alla conduzione del Gf Vip Party: ecco di chi si tratta

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al timone della nuova edizione del Gf Vip Party!

Cresce l'attesa per la settima edizione del Grande Fratello Vip, che partirà a settembre 2022 su Canale 5. Stando alle ultime indiscrezioni, ritroveremo due amati e discussi ex gieffini in un ruolo inedito. Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, infatti, saranno al timone del Gf Vip Party al posto di Giulia Salemi e Gaia Zorzi.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli conduttori del Gf Vip Party

Fervono i preparativi per la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Se per il cast sono venuti fuori alcuni nomi dei concorrenti come quello di Pamela Prati, Chadia Rodriguez, Antonino Spinalbese, i nomi delle due opinioniste sono state già ufficializzate. Accanto ad Alfonso Signorini ritroveremo Sonia Bruganelli e la new entry Orietta Berti.

Grandi novità anche nel cast del Gf Vip Party. Fuori Giulia Salemi e Gaia Zorzi. Stando alle ultime indiscrezioni lanciate da Tvblog, infatti, i due nuovi conduttore del format web del reality show condotto da Signorini saranno l'influencer Soleil Sorge e il modello Pierpaolo Pretelli:

E’ stata scelta la coppia che condurrà questa trasmissione, che è qualcosa di più di una trasmissione e la scelta è caduta su due personaggi che sono stati fra i protagonisti di due delle edizioni di maggior successo di questo fortunato reality show, ovvero la quinta e la sesta. I due personaggi in questione sono il bello e bravo Pierpaolo Pretelli e la acuta e spigliata Soleil Sorge.

