Grande Fratello Vip, Delia Duran nel mirino dei concorrenti: "Il suo è un finto buonismo, è qui solo per..."

I concorrenti del Gf Vip criticano il rapporto nato nella Casa tra Manila e Delia.

L'ingresso di Delia Duran al Grande Fratello Vip ha letteralmente stravolto gli equilibri e allontanato Manila Nazzaro e Soleil Sorge. Tra la showgirl venezuelana e la conduttrice sembra essere nato un rapporto speciale. Rapporto che è stato duramente criticato da alcuni concorrenti del reality show di Alfonso Signorini.

Tutti contro Delia Duran

A poche ore dalla nuova puntata del Grande Fratello Vip, Soleil e Katia sono tornate a criticare l'amicizia nata nella Casa tra Delia e Manila. Parlando con Davide Silvestri e Barù, l'influencer ha dichiarato: "Sembrano appiccicate. A me non da fastidio che Manila si è avvicinata a Delia, mi ha deluso e fatto male che lei non sia venuta da me quando stavo male. Faccio finta di niente e vado avanti. Non ho rancore con nessuno. Forse era amicizia di circostanza".

Anche Barù ha voluto dire la sua sul comportamento di Delia al Gf Vip. Riprendendo il discorso su quanto accaduto nel triangolo amoroso, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha affermato: "Delia mi fa tristezza, è una situazione triste". A fargli eco Davide: "Quando una cosa non è chiara vuol dire che è chiara".

Barù è infatti convinto che Delia sia una persona falsa e che cerca di manipolare i concorrenti con i suoi modi gentili e dolci: "È banale dai, è un finto buonismo". "Qui dentro hanno talmente tanto bisogno di essere adulati che appena viene fatto allora sei una loro amica [...] Il fatto che sia qui solo per pubblicità dopo quello che è successo a nessuno importa, boh. Umanamente a me fa schifo" ha concluso Soleil.

