Grande Fratello Vip: Delia Duran chiede ad Alex di uscire dal programma la reazione di Alex: "Ne usciremo da vincitori"

Gossip TV

Belli avrebbe un piano preciso al Grande Fratello Vip? Le parole dell'attore.

Al centro della quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip, c'è stato, ancora una volta, il triangolo formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo un riavvicinamento da parte dei Belli, suggellato con momenti di intimità per la coppia, la modella sudamericana nel corso della settimana, si è infuriata più volte nei confronti del marito, a detta sua, troppo vicino e premuroso nei confronti della Sorge. In particolare ieri, Delia e Alex hanno dato vita ad una lite furibonda dopo che l'attore parmense ha portato la colazione a letto a Soleil. Un comportamento che, come prevedibile, ha scatenato la gelosia della moglie.

Delia appare più stanca di Belli di continuare la sua avventura nel reality e ieri, nonostante la Duran sia stata anche consacrata come prima finalista dell'edizione, ha chiesto a d Alex di andare via “Me ne voglio andare, non la voglio fare più questa cosa”, ha infatti minacciato la modella venezuelana.

Alex Belli ha cercato di tranquillizzare la moglie, invitandola a restare al suo fianco:

Il mio ingresso, il rapporto tra la donna della mia vita e l’amica… è inevitabile, non so come dirti… io e te insieme, questo tipo di amore, lo so che tu hai la possibilità insieme a me di poterlo fare.

“Perché fai così? Tu non mi stai aiutando facendo delle cose che veramente mi fanno girare le scatole“, ha continuato Delia.

Si che ti aiuto, amore mio, stai tranquilla. Ti assicuro che non ci saranno più questi atteggiamenti. Ti dico aiutami, la nostra vittoria è portare il nostro amore qua dentro. Questa cosa qua è iniziata qua dentro e la metteremo a posto qua dentro io e te insieme, va bene? Solo così ne usciremo vincitori, la nostra vittoria è questa.

ha quindi aggiunto:

Delia ha poi ripetuto ad Alex, di evitare atteggiamenti troppo premurosi nei confronti di Soleil:

Speriamo, però questi atteggiamenti intimi mi danno fastidio, ho detto esclusivamente un po’ di meno, non mi fare parlare.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.