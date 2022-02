Gossip TV

La gelosia della Duran scatena una nuova lite tra i coniugi Belli.

Le attenzioni che riserva Alex nella Casa del Grande Fratello Vip nei confronti della sua amica Soleil Sorge, non sono affatto gradite dalla moglie Delia, che più volte ha cercato di frenare le dolci premure di suo marito nei confronti dell'ex corteggiatrice.

Grande Fratello Vip, Alex sveglia Soleil e le porta il caffè, la furia di Delia contro il marito

Questa mattina, la modella sudamericana si è scagliata nuovamente nei confronti di Belli colpevole di aver svegliato Soleil portandole il caffè:

Delia, travolta dalla gelosia, è quindi sbottata in cucina:

"Si permette al mattino di portarle il caffè, ma stiamo scherzando? Adesso viene anche a fare il servizio a tutti quanti, a portare il caffè a tutti quanti? Ma stiamo scherzando? Datti una regolata ciccio, abbiamo iniziato proprio bene. Stiamo scherzando? Conquista così? Mi viene a svegliare e poi va a svegliare anche lei? E no ciccio, se tu sei venuto a riconquistare tutti quanti no! Prima pensi a tua moglie e poi agli altri, perché svegliare me e poi svegliare anche le altre, no! Un po’ di meno, fai un po’ di me. Le attenzioni che dai a me non le devi dare ad altre! Questo non è il focus della nostra vita? Purtroppo sì, ciccio perché i dettagli fanno la differenza, ok?"

Dal canto suo, Alex, ha cercato subito di frenare la furia di Delia, facendole presente che non è più la donna che ha conosciuto e di cui si è innamorato:

"Si ma Delia ripigliati, perché questa non è la Delia che io conosco. Amore io sono fatto così, offro le cose a chi mi pare e piace. Ma perché non posso essere accettato in questo modo? Cos’ho di sbagliato? Quello che sono lo faccio vedere in maniera limpida e chiaro e lei ha imparato a conoscermi in questi tre anni di relazione. Rido e scherzo con le persone, ma perché non ritorni la donna che ho incontrato? Queste scenate, da soap opera sudamericana… Sono venuto prima da te e poi le ho chiesto se voleva anche lei un caffè. Sono così con tutti, anche a casa, io ogni mattina ho un set dentro casa, te lo sei dimenticato?"

"No in tre anni non ti sei mai permesso di svegliare altre persone con cui hai avuto un bellissimo rapporto - ha ribattuto la Duran - Tu sei venuto qui per riconquistarmi, a riparare quello che c’è stato. Devi fare solo ed esclusivamente per la persona che stavi perdendo e non andare a risolvere con altre. Non me ne frega niente, questo gesto che hai fatto non mi piace. Ci sono degli atteggiamenti che devi avere con degli amici e altri con la persona che stavi perdendo. Tu vuoi sempre risolvere le cose a modo tuo e non mi va"

Sulla questione è intervenuta anche Soleil che, come prevedibile, ha difeso Alex:

"Falsità è l’aggettivo che descrive questa situazione, io prima gliel’ho detto, la nostra complicità qui dentro non puoi viverla e lui mi ha detto “assolutamente no“, ma la coerenza e la verità sarebbe che lui si senta libero di fare quello che vuole, quello è l’amore libero. Il fastidio vuol dire limitare la persona che si ha accanto, è falsità limitare se stessi. Falsità è l’aggettivo che descrive questa situazione, lui è costretto ad essere falso rispetto al suo comportamento e a quello che è, per cosa? Per rendere falsamente felice una persona? Non è una cosa normale a mio parere."

