Grande Fratello Vip, Delia Duran ammette: ''Se non fosse entrato Alex, sarei stata con Antonio''

Delia Duran e Antonio Medugno hanno un lungo chiarimento nella casa del Grande Fratello Vip.

Delia Duran e Antonio Medugno si sono avvicinati molto durante le prime settimane di permanenza della showgirl nella casa del Grande Fratello Vip. Il ritorno di Alex Belli ha rimescolato le carte in tavola e Antonio sente il bisogno di un lungo chiarimento con Delia, che non nasconde di essersi sentita attratta dal partenopeo.

Grande Fratello Vip, Antonio chiede spiegazioni a Delia e…

La prima finalista della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha una situazione molto critica da chiarire. Delia Duran, certa di voler mettere un punto alla relazione con Alex Belli entrando nella casa più spiata d’Italia, si è avvicinata pericolosamente ad Antonio Medugno, per poi ignorarlo dopo il ritorno del compagno a Cinecittà. Ferito dall’atteggiamento di Delia, Antonio ha tuonato contro la showgirl venezuelana, non potendo non notare di essere stato messo da parte senza tante cerimonie.

Dopo settimane di silenzio imbarazzante, Medugno e Duran si sono confrontati sul loro rapporto e la gieffina ha ammesso: “È stato un bellissimo feeling, io non sono mai bugiarda con me stessa e non lo farò con le persone che ho vissuto in questo programma”. “Io l’apprezzavo non per quanto è bella fisicamente, ma perché era dolce e buona con me. Vedevo che in puntata passava… parlo al passato perché ormai il feeling bello è finito”, ha confermato Antonio.

Secondo la showgirl il loro feeling speciale non sarebbe durato, ma è crollato anche per Alex: “È finito prima di Alex. Io avevo preso la decisione di lasciarlo ed è nato un feeling bellissimo con Antonio, devi ammettere che c’era. Mi dispiace che abbia percepito le mie parole come se ti usassi come un giocattolo, era uno scherzo ma non era una vendetta su Alex. Io sono sempre stata sincera con me stessa e gli altri […] Antonio era una cosa di più anche se è ovvio che c’era in mezzo Alex. Ti ho detto che avrei fatto pace con lui. Mi dispiace che tu abbia capito diversamente, ma la mia priorità era risolvere il problema con Alex. Io ti ho detto che non volevo un rapporto amoroso con te qui dentro… Se Alex non fosse venuto qui, magari sì. Lo volevamo tutti e due, tu lo volevi ammettilo”. Dopo queste confessioni, Delia e Antonio recupereranno il loro rapporto o il gieffino si terrà a debita distanza?

