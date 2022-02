Grande Fratello Vip, Antonio Medugno contro Delia Duran: ''È cambiata, è avvelenata''

Gossip TV

Antonio Medugno ammette di aver visto un grande cambiamento in Delia, finalista del Grande Fratello Vip.

Antonio Medugno ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip a poche settimane dalla tanto attesa finale, e si trova in difficoltà. Il gieffino si è confrontato con Davide Silvestri, avendo notato la freddezza dell’attore nei suoi confronti, per poi sparare a zero su Delia Duran.

Grande Fratello Vip, Antonio al vetriolo con Delia

Nonostante sia entrato nella casa del Grande Fratello Vip a percorso ormai finito, Antonio Medugno si è reso protagonista di diverse dinamiche. Nelle ultime ore, il tiktoker è stato messo in guardia da Jessica Selassié, certa che Nathaly Caldonazzo abbia legato con il giovane per poterlo sfruttare a suo piacimento, soprattutto durante le Nomination. Nonostante le parole della principessa etiope l’abbiano fatto riflettere, Antonio sembra certo del suo legame con l’attrice, mentre ha notato una strana freddezza da parte di Davide Silvestri.

Così, in uno dei pochi momenti di serenità al Gf Vip, Medugno ha affrontato Davide, confessando: “Ti ho visto molto propenso ad accogliermi, poi ti sei tirato indietro. Ho visto il cambiamento e mi è parso strano”. “È stato quasi strategico, perché ho paura. Dato che questo gioco induce al tradimento, ho paura di conoscere nuove persone e, anche se nel mio cuore si è liberato un posto, tu saresti il primo che nominerei”, ha ribattuto Davide.

“Conosco le motivazioni di ognuno di voi. Anche da Manila so che posso aspettarmi una Nomination, ma non me la prendo e sarei ipocrita e immaturo a vederlo come un tradimento. Mi ha deluso, perché caratterialmente è cambiata con tutti, Delia che ora ha il dente avvelenato”, ha spiegato Antonio, mostrandosi inferocito nei confronti di Delia. I due avevano iniziato a legare molto, tra abbracci e proposte sconvenienti, ma l’ingresso di Alex Belli ha spazio via il rapporto, lasciando l’amaro in bocca al partenopeo.

