Grande Fratello Vip, Dayane Mello senza freni su Alex Belli e Delia Duran: "Ora scateno l'inferno, ecco la verità"

Gossip TV

Il retroscena di Dayane sulla discussa coppia del Grande Fratello Vip.

Alex Belli e Delia Duran continuano a essere i protagonisti assoluti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare e criticare la coppia ci ha pensato l'ex gieffina Dayane Mello che, ospite al Gf Vip Party, li ha accusati di aver preso in giro Soleil Sorge.

Dayane Mello difende Soleil Sorge e attacca Alex Belli e Delia Duran

Ospite dell'ultimo appuntamento del GF Vip Party, condotto da Giulia Salemi e Gaia Zorzi, Dayane ha deciso di rompere il silenzio su Alex e Delia e raccontare la sua verità. "Pronti perché adesso scateno l’inferno" ha dichiarato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip "Io Alex Belli lo conosco da tanti anni, da una vita, almeno 10 anni, facevo la modella e lui il fotografo. Lo conosco bene e non credo sia innamorato di Sole, lui e Delia stanno sfruttando questo momento visto che Soleil non sa nulla di cosa accade a livello di teatrini".

"Se doveva nascere un amore vero tra Sole e Alex sarebbe già nato e invece da mesi parliamo di una cosa che non è mai successa" ha continuato la Mello difendendo la sua amica Soleil "A me spiace che la gente giudica Sole dicendo che lei è andata con un uomo sposato. Però noi dell’ambiente sappiamo la verità. Cioè, Delia ha il diritto di entrare in casa a dire che va con uomini e donne e che fa la vita libera, poi però tutti giudicano Soleil dicendo che va con gli uomini sposati? Pensate che loro due hanno una relazione che vanno con uno e poi con un altro. Quindi è tutto così ridicolo".

Leggi anche Soleil Sorge spiazza su Delia Duran

Come riporta Biccy, Dayane ha detto la sua anche sulla vittoria di Delia al televoto contro Davide. Ricordiamo, infatti, che la compagna di Alex è stata proclamata prima finalista della sesta edizione del Gf Vip. "Trovo scioccante e orribile che Delia sia andata in finale, la cosa più schifosa e ingiusta che abbia mai visto. Sono molto delusa da quello che è successo, perché Soleil è la vera protagonista. Potete dire quello che volete su questa ragazza, ma lei è stata l’energia vitale di quella casa e tutti la giudicano come una che va con i mariti delle altre. [...] Delia e Alex si stanno approfittando di Soleil e della sua immagine. Soleil starà malissimo quando uscirà e scoprirà la verità. Io so perfettamente che persone sono e cosa gli piace, perché viviamo in questo mondo e sappiamo tutto" ha concluso la modella.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.