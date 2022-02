Grande Fratello Vip, Dayane Mello esclude Rosalinda Cannavò dal compleanno: la durissima reazione dell’attrice

Gossip TV

Ancora problemi per le Rosmello. L’amicizia nata nella casa del Grande Fratello Vip è finita per sempre?

Il rapporto tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò sembra essersi perso per sempre tra un mare di polemiche. La modella ha festeggiato il suo compleanno, invitando molti volti che l’hanno accompagnata nella sua avventura al Grande Fratello Vip, ed escludendo clamorosamente l’attrice, che si è sfogata molto duramente sui social.

Grande Fratello Vip, Dayane Mello esclude Rosalinda Cannavò

Continuano gli screzi tra le Rosmello che, dopo l’avventura di Dayane Mello a La Fazenda, hanno bruscamente interrotto la loro ritrovata amicizia. Le due protagoniste del Grande Fratello Vip hanno fatto sognare i fan con il loro rapporto d’amicizia e amore, diventando un duo iconico per gli appassionati del programma che ancora oggi seguono con passione Dayane e Rosalinda. Purtroppo, la pace sembra essere ancora molto lontana per l’attrice e la modella brasiliana che, poche ore fa, ha festeggiato il suo compleanno circondandosi delle amiche più care, molte di cui provenienti proprio dalla quinta edizione del Gf Vip come Giulia Salemi e Carlotta Dell’Isola.

Il popolo del web ha immediatamente notato l’assenza di Rosalinda dai festeggiamenti di Dayane, chiedendo spiegazioni alla compagna di Andrea Zenga che, dopo aver ricevuto diverse domande dai fan, si è esposta sui social con un lungo sfogo: “La mia canzone dice: bisogna circondarsi d’oro e poi fregarmene degli altri, guardare sempre avanti! Questa frase per tutti noi deve essere un mantra, soprattutto per chi è dotato di una sensibilità incredibile e nella vita spesso ha dato più di ciò che ha ricevuto, in amicizia, in amore e in qualsiasi rapporto umano".

"Nonostante io mi sia rialzata da cadute importanti casco sempre nel tranello di credere alla genuinità di chi mi circonda, cedo al pensiero che come me gli altri possano supportarmi e gioire dei miei successi. Ed anche oggi con il successo della mia canzone del tutto inaspettato ho IMPARATO UNA LEZIONE. Paradossale che sia la mia stessa canzone ad insegnarmela”, ha tuonato Rosalinda, facendo riferimento alla sua nuova canzone “Sempre avanti”. Cosa ne pensate?

