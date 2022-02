Grande Fratello Vip: il gesto di Manila Nazzaro per Katia Ricciarelli spiazza Miriana Trevisan, ecco cosa è successo

Gossip TV

Miriana riprende Manila al Grande Fratello Vip: "Perche l'hai fatto?".

Stasera, lunedì 28 febbraio 2022, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa nella Casa di Cinecittà, Manila Nazzaro ha fatto un gesto inaspettato nei confronti di Katia Ricciarelli provocando la dura reazione di Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan delusa da Manila Nazzaro al Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Katia è stata costretta a lasciare definitivamente il gioco per volere del pubblico. Subito dopo la diretta, Manila, nonostante la rottura con la soprano, le ha voluto dedicare un brindisi in onore della loro amicizia nella Casa. Un gesto, però, che non è stato per niente apprezzato da Miriana.

"Le hai fatto il brindisi comunque. Non so come tu possa fare, io non riesco proprio" ha sbottato la Trevisan criticando la Nazzaro, che ha prontamente replicato spiegando la sua posizione nei confronti della Ricciarelli "Guarda che il torto l’ha fatto anche a me l’altro giorno, però mi è scivolato addosso del tutto. Il punto è che quando io chiudo le porte non c’è nulla che uno possa fare. Il brindisi però l’ho fatto, perché io sono una vera signora. Così ho detto ‘brindisi per Katia’. Poi io non rinnego il lungo rapporto, a differenza sua non rinnego quello che c’è stato. Abbiamo avuto un legame che da parte mia è sempre stato più che sincero".

Tuttavia, Manila, come riporta Biccy, si è detta felice della decisione presa dal pubblico del Gf Vip di eliminare dal gioco sia Katia che Kabir. "Mi ha cercato mille volte per capelli, pedicure, manicure. Non ne vale più la pena stare male per lei" ha confessato la conduttrice riferendosi alla soprano "Io sono stata offesa eppure sono stata accanto a lei per cinque mesi. Ti dirò che io sono comunque felice. Le parole pesano e il pubblico vede tutto. I telespettatori hanno capito, perché altrimenti né lei e né Kabir sarebbero stati eliminati. Se loro fossero stati nel giusto non sarebbero usciti".

