Grande Fratello Vip, Davide Donadei e Chiara Rabbi, cosa c'entra un'ex allieva di Amici nella fine della loro storia?

Secondo gli ultimi rumors, tra Davide Donadei, concorrente al GFVip, e Chiara Rabbi sarebbe finita a causa di un tradimento. E l'altra donna sarebbe un'ex allieva di Amici. Ecco tutto quello che sappiamo.

Concorrente al Grande Fratello Vip, il gieffino Davide Donadei, noto al pubblico per essere stato parte di Uomini e Donne, continua a far parlare di sé, a causa della fine della relazione con Chiara Rabbi.

Nuovi rumors per la fine della storia tra Davide Donadei e Chiara Rabbi

Qualche tempo fa, Davide Donadei e Chiara Rabbi avevano interrotto la loro frequentazione durata circa due anni. I motivi non erano stati resi noti, ma, ora, grazie all'esperta di gossip, Deianira Marzano, è stata avanzata una nuova ipotesi: quella del tradimento.

Infatti, sembra che durante la loro storia, Donadei abbia frequentato anche un'ex allieva del talent show Amici, Arianna Gianfelici, una cantante. I due sarebbero stati visti insieme la scorsa estate e i più avevano pensato a un innocente flirt estivo. Invece, secondo Marzano, i due si conoscevano da molto tempo:

"Davide, quando era con Chiara, è stato con Arianna Gianfelici. Chiara lo sa, ha parlato con lei e lo ha detto anche a me, ma non perché non voleva farlo sapere. Arianna mi ha confermato tutto. La cosa la sapevamo già tempo fa ed è giusto dirlo perché non vedo per quale motivo lui debba omettere queste cose e dire che la storia con Chiara è finita solo per gelosia."

Davide, infatti, avrebbe raccontato la sua versione della fine della storia agli altri concorrenti del programma condotto da Alfonso Signorini, lasciando tutti a bocca aperta. Nonostante le parole di Marzano, né da Rabbi, né da Gianfelici sono arrivate smentite o conferme. Donadei è al momento nella casa del GFVip e non è detto che non potrebbero fargli una sorpresa, facendogli incontrare la sua ex per un chiarimento.

