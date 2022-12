Grande Fratello Vip, Davide Donadei vuota il sacco su Chiara Rabbi: concorrenti scandalizzati!

Gossip TV

Davide Donadei, nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, torna a parlare della fine della storia d’amore con Chiara Rabbi.

Davide Donadei ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip e la sua presenza ha creato non poche polemiche. L’ex tronista di Uomini e Donne è accusato di aver messo fine alla relazione con Chiara Rabbi, creando anche un certo hype sui social, per assicurarsi l’ingresso nel reality show di Canale 5. Lui, ignaro di tutto, continua a parlare dell’ex corteggiatrice romana e rivela un aneddoto che lascia senza parole tutti gli inquilini di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Davide Donadei fa una rivelazione shock su Chiara Rabbi

Conosciuto al pubblico di Canale 5 per il suo percorso come tronista di Uomini e Donne, Davide Donadei è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip. Gli inquilini della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini hanno accolto con piacere il pugliese, curiosi di conoscer qualche dettagli in più sulla rottura con Chiara Rabbi. I due si sono conosciuti nello studio di Maria De Filippi, hanno vissuto una storia d’amore intensa intraprendendo subito una convivenza totalizzante, e si sono lasciati tra una marea di polemiche.

Mentre Rabbi è stata accusata di essere troppo gelosa e possessiva nei confronti di Davide, lui ha dato modo di pensare che la sua ex avesse tutte le ragioni per dubitare della sua sincerità, mostrandosi a cena con Roberta Di Padua in un hotel a Napoli, pochi giorni dopo l’addio alla sua fidanzata. Insomma, la vicenda non è stata mai chiarita totalmente dato che rimangono due campane da ascoltare e due versioni decisamente diverse. All’annuncio dell’ingresso di Davide al Gf Vip, Chiara ha commenta caustica sui social e molti fan hanno accusato l’ex tronista di aver voluto creare interesse sulla rottura proprio per assicurarsi un posto nel programma di Canale 5. Nel frattempo, i gieffini interrogano Donadei, che racconta i motivi dell’addio a Chiara e un episodio che lascia tutti senza parole.

“Mi sono lasciato a fine luglio, era molto gelosa poi anche perché era finito il sentimento da parte mia […] Ho capito tutto quando non pensavo più che potesse diventare la madre dei miei figli. Iniziando a pensare questo non aveva più senso andare avanti […] La nostra non era una storia da week end, non ci vedevamo soltanto il fine settimana. La decisione di chiudere è stata mia principalmente. Se mi fermavano per chiedere una foto io non potevo nemmeno rispondere. Una volta eravamo ad un evento e una ragazzina piccola di 15 anni mi ha chiesto una foto […] Ecco, il panico è successo dopo questa scena. Era un ringraziamento e un gesto educato e invece il caos si è scatenato”.

Davide continua a sottolineare come la causa scatenante della rottura sia stata l’estrema gelosia di Chiara, che descritta in questo modo fa accapponare la pelle ai concorrenti del Gf Vip. Nikita Pelizon, in particolare, ha sgranato gli occhi incredula, trovando assurdo il comportamento della romana. Rabbi interverrà o continuerà a rimanere nel suo silenzio stampa sull’argomento?

