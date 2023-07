Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro vuota il sacco su Oriana Marzoli e Micol Incorvaia: nuove rivelazioni inedite

Gossip TV

L'ex concorrente del Gf Vip rivela: "Non voglio dimenticare, Oriana non è una cattiva persona".

Dopo Oriana Marzoli, anche Daniele Dal Moro ha confermato la fine della loro relazione. In una lunga diretta andata in onda sul suo canale Twitch, l'ex discusso concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha raccontato nuovi particolari in merito alla rottura con l'influencer venezuelana.

La verità di Daniele Dal Moro

Daniele Dal Moro ha deciso di intervenire sui social per chiarire una volta per tutte la sua posizione nei confronti di Oriana Marzoli. Senza troppi giri di parole, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha raccontato com’è nata la lite con l’influencer venezuelana in Sardegna, attaccando Micol Incorvaia:

Nel momento in cui io e Oriana litighiamo perché probabilmente hanno bevuto quattro bicchieri di troppo, viene fuori una sfuriata perché mi ero messo a parlare a un tavolo dove è arrivata Soleil. Mi sono messo a parlare un minuto e mezzo con lei su Onestini tra l’altro, di Iconize. Abbiamo fatto due chiacchiere senza nessun problema ed è scoppiato un putiferio perché la cara Micol invece di tenere la situazione tranquilla ha preferito buttare benzina sul fuoco con scene tipo “oddio questa cosa no, non la dovevo vedere”. Quindi voglio dire…di base il mio grande nervoso è talmente grande perché dico c***o se sei una mia amica, a parte sua ma se lo sei anche mia. In un momento così intanto fatti i c***i tuoi, primo. Ma secondo se proprio vuoi fare, cerca di tranquillizzare la situazione...

Tutta questa grande amicizia - ha continuato Daniele - Il gruppo del van sapete quando si è visto? Al compleanno di Signorini. All’inaugurazione di Mia Bag e in Sardegna perché dovevano sponsorizzare costumi e ferie gratis e Gardaland. E indovinate chi è l’imbecille e lo str**o che il giorno che siamo andati lì ha chiamato tutti? Prima Micol, poi Tavassi, poi Oriana e siamo partiti? Il cog*ne. L’unico che ha cercato di fare qualcosa fuori da questo contesto di mer* e lavorativo sono io.

Daniele ha poi continuato confessando:

In questi 4-5 giorni Oriana è stata a casa mia. Quando eravamo in piscina era con me, quando ho fatto la foto a Pablo era con me. Sono sempre stato con lei, sono andato ovunque voleva che andassi. Ho sempre cercato di trattarla come meglio potevo, è sempre stata con i miei amici. Le ho presentato tutta la mia famiglia e ho sempre cercato di comportarmi nel migliore dei modi. Pubblicare le cose che so che le facevano piacere. Ho sempre sorvolato sulle cose che sono state… e vabbè… ho cambiato tanti miei modi di essere. L’amore secondo me è tante cose...

Oriana non è una cattiva persona, è una persona che sicuramente mi ha voluto bene. Abbiamo passato dei momenti bellissimi che io terrò sempre nel mio cuore. Non voglio dimenticare. Non butterò via niente perché vi assicuro che è sempre stato tutto vero. Però da questo momento voglio essere io e io. Non voglio più sentir parlare di altri.

