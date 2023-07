Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro insulta Micol Incorvaia, "Disagiata" la chat e il messaggio ad Oriana Marzoli

Gossip TV

L'ex tronista di Uomini e Donne, tra i recenti protagonisti del Gf Vip, ha pubblicato un messaggio privato in cui è stata nominata anche Micol Incorvaia con parole tutt'altro che lusinghiere.

Gf Vip, Daniele Dal Moro pubblica una chat con Oriana Marzoli: l'offesa a Micol Incorvaia

L'ex gieffino veneto è da giorni un fiume in piena e non risparmia nel commentare anche alcuni comportamenti dei suoi ex compagni d'avventura nella Casa. Daniele ha parlato anche di Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, a quanto pare colpevoli, di coltivare amicizie con secondi fini. Dal Moro, dopo aver parlato di una lite con Oriana Marzoli avvenuta in Sardegna ha mostrato un messaggio Whattsapp che ha inviato all’influencer venezuelana in cui ha definito la sorella di Clizia una "disagiata"

Ci tengo solo a dirti una cosa. Io avrò un carattere di merda e probabilmente non sono bravo a parole a esternare i miei sentimenti e quello che ho nel cuore. Però una cosa è certa: tu sei sempre stata la persona che io ho scelto e sono sempre andato contro tutti per te, persino contro me stesso. Forse non ho mai detto di amarti guardandoti negli occhi, ma per me non c’è prova d’amore più grande di chi ti sceglie sempre nonostante tutto. Ti auguro buona fortuna.

L'ex gieffino ha poi proseguito:

"Quando sono le persone con cui parlavi, ma tu ascolta Micol e parla con sta disagiata invece di capire le colpe di entrambi e cercare di venirci incontro. Con questo penso di averti detto tutto quello che dovevo dirti. Non mi hai mai ascoltato in questi sette mesi. In fin dei conti sono l’unica persona che ti ha sempre dimostrato di tenerci davvero. Contenta tu."

Non esiste solo il bianco o il nero, c’è anche il grigio. E questo l’hai detto anche tu bb #oriele pic.twitter.com/V2DafQDYER — GrazieAr || Una persona cattiva (@GrazieAr) July 12, 2023

