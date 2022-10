Grande Fratello Vip, Daniele Dal Moro furioso dopo la diretta: "Non sono qui per fare il pagliaccio, non me ne frega niente"

Gossip TV

Daniele Dal Moro sbotta nella Casa dopo lo scontro in diretta al Gf Vip con Alfonso Signorini.

Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip, ma fino a ora non si è mai reso protagonista delle dinamiche della Casa di Cinecittà. A farglielo notare è stato anche il conduttore Alfonso Signorini, che lo ha invitato a esporsi un po’ di più.

Lo sfogo di Daniele Dal Moro dopo la puntata del Gf Vip

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri giovedì 21 ottobre 2022 su Canale 5, Alfonso Signorini ha deciso di affrontare Daniele Dal Moro per invitarlo a partecipare più attivamente al gioco. Comportamento che non è andato giù al concorrente della settima edizione del reality show che ha sbottato nel Confessionale:

Ho capito le parole che mi hai detto e ci sarebbe un discorso molto lungo da fare, ma in questo momento non mi va di esprimerlo. Magari seguirò il consiglio di Sonia e esco. Mi ha detto ‘vattene’ io dico grazie ed esco tranquillamente. Questo percorso l’ho già fatto ci sono delle cose che vanno al di là. Non prescindo dai miei valori per nessuna ragione al mondo. Il fatto che mi venga detto che non mi espongo non penso che sia una cosa corretta.

Subito dopo la diretta, Daniele è tornato a parlare del confronto avuto con Signorini in diretta al Gf Vip. Parlando con Antonino Spinalbese, come riportato da Biccy, l'ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato andare a un duro sfogo in cui ha rivelato di non voler fare il "pagliaccio" della situazione solo perché si trova in un contesto televisivo:

Non credo che vi farò compagnia ancora per molto perché non voglio fare il pagliaccio, non sono un pagliaccio. Siccome non ho voglia di fare queste dinamiche qua, mi sono rotto il ca**o. Io di cose in questo mese ne ho dette tante ma non le fanno mai vedere perché fanno vedere solo le cagate Dopo in confessionale sai quante gliene dico. A me tutti i giorni vengono a rompere i c*glioni, ma io non dò modo di creare dinamiche perché io qua voglio essere me stesso. Non sono in tv per fare il pagliaccio, non me ne frega niente. Ma siccome quello che viene apprezzato sono sempre queste cagate io non ho voglia di innervosirmi. Per fare show ci metto un secondo, vengo qua tiro qualcosa per aria ed è fatta. Ma per me è più importante la faccia e l’onore di fare il pagliaccio.

