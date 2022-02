Grande Fratello Vip, crolla la diplomazia di Kabir Bedi: "Alex e Soleil, due ipocriti"

Gossip TV

L'attore indiano, nel day time di oggi del Grande Fratello Vip, ha attaccato Belli e la Sorge.

Nel daytime del Grande Fratello Vip, andato in onda oggi, c'è stato un sorprendente confessionale di Kabir Bedi, l'attore indiano tra i protagonisti del reality. Kabir. davanti alle vicende di ieri riguardanti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran, ha espresso, per la prima volta il suo parere venendo meno alla sua consueta diplomazia: "Ho capito questa storia di Soleil, Alex e Delia: è la storia di due ipocriti e una donna confusa e ferita che ha finalmente preso una posizione per la sua indipendenza con chiarezza". Per alcuni, la sintesi dell'interprete di Sandokan è stata perfetta, tipica di un uomo lucido che guarda le situazioni con attenzione e giudizio. Fino ad ora, il 76enne originario di Lahore, non aveva mai espresso un'opinione sul famoso triangolo e si direbbe che anche lui, come altri gieffini, sia abbastanza stanco di assistere alle vicende nel corso di ogni puntata.

Gf Vip: ecco cosa è successo tra Alex, Soleil e Delia nella trentanovesima puntata

Ieri, durante il trentanovesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, Alex Belli ha avuto modo di leggere la lettera che Soleil gli ha scritto alcune settimane fa. "Ti scrivo queste parole seduta nella nostra sauna - ha scritto l'ex corteggiatrice - con il profumo della tua crema sulle mani per sentirti qui. Penso a ogni attimo, penso alla bellezza e unicità del nostro magico tempo insieme. Ci siamo conosciuti, aperti, abbiamo giocato come bambini, pieni di gioia e privi di preoccupazioni. Abbiamo scoperto le mille complicità e sintonie che ci hanno legato fortemente".

"Ho seguito il bisogno istintivo di proteggerti e tutelarti quando hai detto di esserti innamorato di me. Ho compreso lo sbando e ti sono stata vicina nel cercare di recuperare la retta via, di tornare alla tua vita nonostante la tua assenza fosse la mia più grande paura qua dentro".

Per poi concludere: "Mi sono sinceramente sentita mortificata, ho voluto la tua felicità e avrai sempre il mio sostegno. Con questi pensieri esco di scena, ma ricorda che la vita raramente dà seconde possibilità".

Subito dopo, c'è stato l'incontro faccia a faccia in cui la Sorge ha chiesto ad Alex di fare un passo indietro o uno in avanti. L'ex gieffino, nonostante le parole della sua amica artistica, ha però ribadito di amare la Duran mentre ,quest'ultima, ha affermato di voler mettere un punto definitivo alla loro storia.

