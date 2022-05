Grande Fratello Vip, come procede la relazione tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano?

Gossip TV

Dopo essersi innamorati nella casa del Grande Fratello Vip, ecco cosa succede tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni lontano dalle telecamere.

Nella casa del Grande Fratello Vip è nato un amore travolgente, talvolta criticato ma per la maggior parte del tempo sostenuto da tantissimi fan, tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. Ma come procedere la relazione tra i due lontano dalle telecamere? La modella milanese sorprende su Instagram.

Grande Fratello Vip, Sophie e Basciano ancora insieme?

Sophie Codegoni si è riscatta nella casa del Grande Fratello Vip, mostrando la sua vera natura dopo la prima esperienza televisiva a Uomini e Donne, che ha affrontato con maggior disagio e minor consapevolezza visto che ha coinciso con il debutto sul piccolo schermo. Sophie ha ammesso di aver dato tutta sé stessa al Gf Vip e il pubblico si è ricreduto sul suo conto, iniziando ad apprezzarne la maturità nonostante la giovanissima età, per poi tifare per la storia d’amore tra la bella modella e Alessandro Basciano. Storia d’amore nata tra mille difficoltà, compreso l’interesse Jessica Selassié ha mostrato per il gieffino, e che ha creato non poche polemiche a causa di alcune discussioni feroci, che hanno indispettito pubblico e presentatore.

Nonostante le prime difficoltà, i così soprannominati Basciagoni sono una coppia molto unita e la loro relazione sembra aver tutti i presupposti per durare a lungo, anche lontano dalle telecamere. Dopo aver commentato la scelta di Matteo Ranieri, l’ex fidanzato che conobbe proprio nello studio del dating show di Maria De Filippi, Sophie ha messo in chiaro di avere grandi progetti con Alessandro e la loro vita di coppia sembra confermare l’intesa eccezionale raggiunta dopo i primi burrascosi mesi.

Sophie è entrata in confidenza con il figlio di Basciano, parte fondamentale della vita del deejay, così come Alessandro è a suo agio con il padre e la madre di Codegoni, ai quali la gieffina è molto attaccata e con i quali trascorre più tempo possibile. Insomma, potrebbe crearsi una bella famiglia felice e allargata e chissà che, in futuro, non vi sia posto anche per un bebè a dispetto di tutti coloro che credevano che la coppia sarebbe durata pochissimo fuori da Cinecittà.

