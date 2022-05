Grande Fratello Vip, Sophie Codegoni dice la sua sulla scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne

Gossip TV

Dopo aver lasciato la casa del Grande Fratello Vip più innamorata che mai, Sophie Codegoni svela cosa pensa della scelta di Matteo Ranieri a Uomini e Donne.

Sophie Codegoni ha affrontato l’iniziale scetticismo del pubblico del Grande Fratello Vip che, vedendola figurare nel cast dopo l’esperienza a Uomini e Donne e l’associazione al nome di Fabrizio Corona, ha dubitato della sincerità della giovanissima milanese. A Cinecittà non solo Sophie ha fatto ricredere tutti ma si è anche innamorata di Alessandro Basciano, con il quale fa coppia fissa e sogna una famiglia. Ora, a distanza di un anno, l’ex gieffina torna a parlare dell’esperienza nel dating show di Maria De Filippi, commentando la scelta di Matteo Ranieri.

Gf Vip, Sophie commenta il trono di Matteo Ranieri

Prima di varcare la porta rossa di Cinecittà, Sophie Codegoni ha preso parte a Uomini e Donne in veste di tronista, scegliendo di lasciare lo studio con Matteo Ranieri. La storia d’amore, tuttavia, si è consumata nel giro di poche settimane e nessuno dei due ha voluto dare chiarimenti, almeno fino a quando Sophie è entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip e lì, tra una chiacchiera e l’altra, l’ex tronista si è lasciata andare a pesanti insinuazioni sul conto di Matteo, provocando la reazione del giovane sui social e una sorta di schieramento virtuale tra i due contendenti. Il capitolo Ranieri, tuttavia, si è concluso presto quando Codegoni si è innamorata di Alessandro Basciano, con il quale fa coppia fissa e sogna una famiglia e una nuova casa insieme. Intervistata da Superguidatv, Sophie ha tirato le somme della sua esperienza al Gf Vip e ha ammesso di essere uscita molto di più come persona rispetto al percorso a Uomini e Donne.

“La Sophie che si è vista nella casa è quella che sono nella realtà. Lui sicuramente mi ha aiutato a togliermi tanti scudi e ad aprirmi. Oggi sono tornata quella che volevo nascondere. Quella corazza da str***a per allontanare le persone non c'è più”.

Mentre Sophie era reclusa a Cinecittà, discutendo e poi legando con Soleil Sorge, rischierando di perdere l’amicizia di Jessica Selassié e cadendo tra le braccia del bel Basciano, Matteo Ranieri è stato promosso a tronista insieme a Luca Salatino, che ha fatto la sua scelta. Il tronista ligure ha scelto Valeria Cardone dopo un percorso molto intenso e nonostante avesse iniziato a conoscerla da pochissime settimane. Codegoni ha commentato così:

“Io ero nella casa e quindi l'ho saputo solo dopo. Non ho seguito naturalmente il suo percorso. So che ha scelto, gli auguro di aver trovato la persona giusta per lui. Da parte mia non c'è nessun rancore. Ho letto la sua dichiarazione, devo dire che ha ragione, sono d'accordo: non eravamo innamorati. Ai tempi avevo parlato di un forte interesse che speravo fosse ricambiato e c'era voglia di innamorarsi”.

Parlando invece dei ritocchini estetici ai quali Sophie si è sottoposta e che sono stati, talvolta brutalmente, commentati dagli utenti sui social, l’ex gieffina assicura di essersi rifatta le labbra e il seno e di non aver cambiato i connotati, come molti sostengono.

