Grande Fratello Vip, Clarissa Selassié seduce Basciano: Sophie Codegoni sotto shock!

Sembra che la minore delle sorelle Selassié abbia messo gli occhi su Basciano, dopo la Finale del Grande Fratello Vip.

I camerini del Grande Fratello Vip non sono Las Vegas e tutto quello che accade lì, prima o poi viene a galla. Sembra che Clarissa Selassié, tra un cambio d’abito e l’altro, abbia provato a sedurre spudoratamente Alessandro Basciano, mandando su tutte le furie Sophie Codegoni. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Clarissa prende in giro Sophie?

Nella casa del Grande Fratello Vip è nata una bella amicizia tra Sophie Codegoni e le sorelle Selassié, che hanno legato in modo viscerale nonostante le discussioni e le incomprensioni, nate soprattutto dall’interesse che Jessica ha mostrato per Alessandro Basciano, diventato poi fidanzato della modella milanese. Sembra, tuttavia, che la tensione per la contesa del bel deejay si sia spostata su altri lidi, ovvero su Clarissa Selassié che, a detta di quanto riportato dal settimanale Chi e poi confermato dalla stessa Codegoni, avrebbe fatto capire a Basciano di essere interessata ad approfondire la conoscenza.

“Tornando ai camerini, Clarissa Selassié si cambia tre o quattro volte, passa dal pantalone maschile con body candido all’abitino corto: alla fine sceglie una sorta di abito da sposa. Trasparentissimo, però. Mentre entra nel camerino posa per una foto con Alessandro Basciano”, si legge sulla nota rivista che riporta questo episodio come motivo scatenante di una brutta discussione tra Sophie e Clarissa. È l’ex gieffina a fare chiarezza sull’accaduto, rivelando: “So che Clarissa ci sta provando con lui, gli dice: ‘Tanto tra poco tornerai single, vuoi il mio numero?’. Poi, però, la stessa Clarissa mi scrive: ‘Mi manchi, come stai?’. Mah!”, ha sbottato Sophie evidentemente delusa dal comportamento della sua sorellina non di sangue.

Nel frattempo, mentre Codegoni è felice per la vittoria di Jessica e continua a scambiarsi dediche romantiche con il suo Alessandro, anche Antonio Medugno si unisce al coro di coloro che vedono nel risultato della principessa etiope un riscatto personale e un buon esempio per i giovani telespettatori.

