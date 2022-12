Grande Fratello Vip, chi uscirà questa sera Charlie, Attilio, Antonino, Patrizia, Sarah e Giaele? I nostri pronostici

Gossip TV

Nella ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip, sfida al televoto tra Charlie, Attilio, Antonino, Patrizia, Sarah e Giaele Ecco i nostri pronostici sul prossimo eliminato.

Stasera, in diretta su Canale 5, ci aspetta la ventiquattresima puntata del Grande Fratello Vip. Nella puntata di questa sera, ci sarà una nuova eliminazione. In sfida al televoto, : Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Patrizia Rossetti e Giaele De Donà.

Secondo quanto emerge dai sondaggi, a rischio eliminazione sarebbero Charlie Gnocchi e Sarah Altobello.

Gf Vip: I pronostici della redazione di Comingsoon.it

Confermando il trend dell’ultimo televoto è plausibile ipotizzare che sarà Charlie Gnocchi a lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Il gieffino ha ben pochi sostenitori e, sebbene potrebbe battersela con Attilio Romita in fatto di antipatia dopo le ultime vicende con Sarah Altobello, sembra avere ben poche chance di superare il collega e guadagnarsi un posto a Cinecittà. Il pubblico del Gf Vip, infatti, non ha gradito il fatto che proprio Charlie fosse il possessore del famoso “biglietto di ritorno”, e su Twitter c’è chi esorta i telespettatori a continuare con l’iniziale idea di far fuori Gnocchi dai giochi. Certamente non una perdita importante, dato che il gieffino si limita a commentare marginalmente le dinamiche del gioco e, nelle rare occasioni in cui riesce ad inserirsi come protagonista, commette terribili scivoloni l’uno dietro l’altro. (Irene)

Chi sarà l'eliminato di questa sera al Grande Fratello Vip? Tra Attilio Romita, Charlie Gnocchi, Patrizia Rossetti, Giaele De Donà, Sarah Altobello e Antonino Spinalbese, sicuramente Gnocchi è il più papabile, non fosse solo per il fatto che il pubblico lo aveva designato come eliminato già la settimana scorsa. E, dato che Attilio Romita e Sarah Altobello sono nell'occhio del ciclone con la compagna (ex?) del giornalista, Mimma Fusco, che ha dichiarato guerra aperta alla coppia, è impensabile che il pubblico rinunci a un succulento triangolo amoroso, perciò è improbabile che escano. Lo stesso possiamo dire per gli altri concorrenti che, vuoi per vicende sentimentali, vuoi perché infiammano la situazione all'interno della Casa, dovrebbero essere al sicuro dal televoto. Perciò, questa sera potremmo - e per davvero - dire addio a Charlie Gnocchi, perché sarà lui l'eliminato dal Gf Vip. (Maria)

Cresce l’attesa per la nuova puntata del Grande Fratello Vip. Questa settimana sono ben sei i concorrenti al televoto: Attilio Romita, Giaele De Donà, Patrizia Rossetti, Antonino Spinalbese, Sarah Altobello e Charlie Gnocchi. La preferita del pubblico risulta essere Giaele, seguita da Patrizia, Antonino e Sarah. A rischio eliminazione quindi restano Charlie e Attilio. Entrambi grandi e discussi protagonisti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Il primo, che si è salvato grazie al famoso “biglietto di ritorno” la scorsa settimana, continua a stare al centro delle critiche per i suoi modi spesso arroganti e offensivi, mentre il noto giornalista per il comportamento assunto nella Casa nei confronti di Sarah e la sua compagna Mimma. Chi sarà il concorrente costretto ad abbandonare il gioco prima delle festività natalizie? (Eleonora)

La ventiquattresima puntata vede in sfidarsi ben sei Vipponi, tutti veterani del reality tranne Sarah Altobello entrata in corsa nella quattordicesima puntata. Il popolo del web non ha ancora digerito e perdonato il biglietto di ritorno di Charlie Gnocchi che lo ha fatto rientrare in gioco dopo aver sancito la sua eliminazione con percentuali nettissime. Nei sondaggi attuali, continua ad essere il meno votato e il concorrente più a rischio dei sei. C'è da aggiungere che a differenza degli altri concorrenti al televoto, il conduttore radiofonico non coinvolge in dinamiche e viene puntualmente nominato solo per le sue esternazioni poco felici. Anche al fine del gioco e dell'intrattenimento che il reality dovrebbe fornire, possiamo senz'altro fare a meno di Gnocchi al Gf Vip anche perché il pubblico non perdona e senza ulteriori indugi o contrattempi, ribadirà ciò che aveva già deciso la scorsa settimana. (Anita)

