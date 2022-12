Grande Fratello Vip, chi sarà eliminato tra Charlie, Attilio, Antonino, Patrizia, Sarah e Giaele? I sondaggi

Gossip TV

Questa sera in diretta su Canale 5, ci aspetta il ventiquattresimo appuntamento con il Grande Fratello Vip. Al televoto si sfidano Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, Patrizia Rossetti e Giaele De Donà. Chi sarà l'eliminato? I sondaggi.

Al Grande Fratello Vip nel corso della nuova puntata di stasera, è prevista una nuova eliminazione e sondaggi sembrano parlare molto chiaro. Il concorrente con meno preferenze è lo stesso della settimana scorsa, ovvero Charlie Gnocchi.

Sul Reality House svetta Giaele, seguita da Antonino e Patrizia, a chiudere Sarah e Charlie in ultima posizione con il 9% di voti.

Sul forum del Grande Fratello, al primo posto troviamo Giaele De Donà, seguita da Patrizia Rossetti. A chiudere il podio, Antonino Spinalbese. All'ultimo posto sul forum del Gf Vip c'è unex aequo: Charlie e Sarah hanno infatti entrambi la stessa percentuali, fermi all'11%

Per ciò che concerne il preferito dalla Casa, su Realiy House, al primo posto si conferma Edoardo Donnamaria seguito da Antonino Spinalbese mentre al terzo si posiziona Nikita Pelizon, in leggera risalita. In ultima posizione troviamo ancora Charlie Gnocchi.

Sul Grande Fratello Forum conferma la prima posizione Nikita Pelizon, alla quale seguono Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. All'ultimo posto troviamo Nicole Murgia (entrata venerdì scorso) mentre tra i vip veterani la meno votata è Wilma Goich.

