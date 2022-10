Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi vuota il sacco sulle nomination: "Ecco perché ho fatto questa scelta"

Gossip TV

A poche ore dalla diretta del Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi torna a parlare delle nomination.

La nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda stasera lunedì 31 ottobre 2022 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, Charlie Gnocchi è tornato a parlare delle nomination e svelato i motivi che l'hanno spinto a nominare Antonino Spinalbese.

Charlie Gnocchi: la verità sulla nomination ad Antonino Spinalbese

La nomination ricevuta da Charlie Gnocchi nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello Vip non è andata giù ad Antonino Spinalbese. Parlando con il suo amico Luca Salatino, lo speaker radiofonico ha parlato del forte distacco che c'è tra lui e l'ex di Belen Rodriguez a causa della sua scelta di nominarlo per il comportamento assunto nei confronti di Nikita Pelizon:

Sarà quel che sarà. Ho fatto questa scelta. Qui per me sono tutti amici. Noi abbiamo avuto un percorso che mi ha toccato molto. Molti fanno delle scelte...Non ho nominato George anche se era più coerente perché con lui non ho rapporti, non mi parla per quella storia tua, è troppo giovane per capire delle cose, si lega al dito le cose, quindi...

Nomination sbagliata secondo l'ex tronista di Uomini e Donne. Secondo Salatino, Gnocchi, per coerenza, avrebbe dovuto nominare George Ciupilan:

Per me non è un amico perché nonostante la nomination non abbiamo parlato più di niente. Di là parla, qui dormiamo insieme e non parla. Secondo me era più coerente se nominavi George poi prendevi Antonino da una parte e gli dicevi cosa pensi...

Riusciranno a trovare un punto d'incontro Charlie e Antonino? E, soprattutto, lo speaker radiofonico rimarrà fermo sulla sua posizione? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf Vip che andrà in onda stasera in prima serata su Canale 5. Non mancate!

