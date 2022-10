Grande Fratello Vip, tensione alle stelle tra Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis: "Questa reazione aggressiva non mi piace"

Gossip TV

Volano accuse e offese nella Casa del Grande Fratello Vip tra i due giovani concorrenti della settima edizione.

Tensione alle stelle nella Casa del Grande Fratello Vip. A poche ore dalla nuova puntata, che andrà in onda stasera lunedì 31 ottobre 2022 su Canale 5, Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis si sono resi protagonisti di una discussione in cui sono volate accuse e offese.

Scontro al Gf Vip tra Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata una nuova lite tra i concorrenti. Come riporta Biccy, tutto è nato quando Charlie Gnocchi ha chiesto una mano per sistemare e Alberto De Pisis gli ha suggerito di rivolgersi a chi non aveva aiutato durante la grigliata. Affermazione che ha provocato la dura reazione di Daniele Dal Moro che, sentendosi toccato in prima persona, ha sbottato:

Sì ma le cose dille in faccia. Ti ho sentito ero lì vicino. Io ho già un paio di nomination da fare in canna, una e due (rivolgendosi ad Alberto e Antonino). Perché sono stufo, io sono qua dentro probabilmente l’unico che si lava la sua roba. Io mi lavo il mio piatto, le mie posate, tutto. Non nasconderti dietro un dito. Hai detto testuali parole: "Diciamolo a chi non fa niente". Non addolcirmi la pillola. Sai chi ti ha tagliato tutti i pomodori e le verdure? Io.

Spiazzato dalla reazione dell'ex tronista di Uomini e Donne, il giovane concorrente della settima edizione del Gf Vip ha subito cercato di spiegargli la sua posizione e di calmare gli animi:

Io non ho detto "Daniele si comporta male". Non puoi prenderla con questa aggressività. L’ho detto mentre eri lì, non l’ho detto dietro. Non è che ti ho detto che dormi tutto il giorno. Una reazione così aggressiva non mi piace.

Una reazione aggressiva? Tu non hai probabilmente mai visto una reazione aggressiva, se vuoi un giorno te la faccio vedere, ti assicuro che non è questa. Non mi fare la morale - ha prontamente replicato Dal Moro - Tranquillizzati tu che dici che guardo le telecamere. È un mese che mi conosci, secondo te tra me e te chi è che guarda le telecamere?!

