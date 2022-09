Grande Fratello Vip, Charlie Gnocchi fa piangere Nikita Pelizon: ''Imbecille, non capisci un ca**o''

Gossip TV

Charlie Gnocchi, vittima di uno scherzo di Nikita Pelizon, fa mettere a piangere la concorrente del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip, anche un piccolo scherzo può trasformarsi in un dramma e lo sa bene Charlie Gnocchi. Vittima di uno scherzo da parte di Nikita Pelizon, il gieffino ha sbottato malamente e ha fatto mettere a piangere l’inquilina della casa di Cinecittà. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, Nikita in lacrime: cosa è successo con Charlie Gnocchi

I concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip hanno varcato da pochi giorni la porta rossa di Cinecittà, ma sembra che la monotonia si faccia già sentire e influenzi l’umore di alcuni gieffini che, non riuscendo a distrarsi senza televisore e accesso a internet, hanno pensato di dedicare la notte ad uno scherzo irriverente. Nikita Pelizon, insieme a Luca Salatino ed Edoardo Donnarumma, ha deciso di tirare un bello scherzo a Charlie Gnocchi, già nel mondo dei sogni da diverso tempo, cospargendo il suo letto con una cipolla. L’odore acre ha svegliato il gieffino che, a dispetto di quanto ipotizzato, ha reagito malissimo al tiro mancino di Nikita e ha iniziato ad insultarla pesantemente.

“Sei un’imbecille, non capisci un ca**o”.

Nikita, in un primo momento, ha cercato di scusarsi con Charlie e spiegare il proprio punto di vista, ribadendo che si è trattato semplicemente di uno scherzo, ma il concorrente del Gf Vip non ha voluto saperne ed è andato a letto arrabbiato, facendo scoppiare in lacrime la modella. Disperata, Nikita si è sfogata con Cristina Quaranta, che le ha suggerito di calmarsi perché certa che Gnocchi non se la fosse poi presa tanto quanto mostrato in un primo momento.

Il mattino seguente, Nikita e Charlie si sono chiariti e abbracciati, quando il gieffino ha spiegato di non essere arrabbiato per essere stato vittima di uno scherzo, amando al contrario lui moltissimo gli scherzi, ma perché questo in particolare non aveva senso e si limitava ad essere fastidioso, senza far ridere nessuno. Nel frattempo, Marco Bellavia ci prova spudoratamente con Pamela Prati.

