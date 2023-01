Grande Fratello Vip, caso Marco Bellavia, l'Ordine degli Psicologi è irremovibile con Gegia e lei risponde così

Gossip TV

Dopo la vergognosa vicenda del caso di Marco Bellavia al GFVip, l'Ordine degli Psicologi ha duramente richiamato Gegia. Ma lei risponde così. Ecco cosa è successo.

Questa edizione del Grande Fratello Vip si è caratterizzata per diverse polemiche, a causa dei comportamenti vergognosi e incivili tenuti da alcuni gieffini: è il caso di Gegia e delle parole ingiuriose rivolte contro Marco Bellavia. L'ex concorrente del GFVip è stata squalificata e nelle ultime settimane sono giutni diversi aggiornamenti sulla questione.

GFVip, Gegia richiamata dall'Ordine degli Psicologi

Come riportato da Fanpage, l'Ordine degli Psicologi ha deciso di richiamare Gegia, in seguito ai comportamenti inaccettabili verso Marco Bellavia. Per chi non lo sapesse, l'ex gieffina è laureata in psicologia e iscritta all'Ordine, perciò, le frasi rivolte contro l'ex conduttore di Bim Bum Bam risultano ancora più disgustose.

L'Ordine l'avrebbe convocata per rispondere delle accuse mosse contro di lei e che l'hanno qualificata come bulla e persona dal comportamento altamente tossico. Fanpage avrebbe anche cercato di rintracciarla, per avere diversi chiarimenti in merito alle accuse, ma l'ex gieffina è stata piuttosto sfuggente e si è limitata a un "no comment", anche perché in questo periodo è completamente concentrata sulla storia d'amore con il fidanzato turco Mehmet.

A Fanpage avrebbe dichiarato di essere molto felice e innamorata e che con l'avvicinarsi di San Valentino molte altre coppie dovrebbero seguire il suo esempio e amare liberamente. Poi, sulla notizia del richiamo e della convocazione da parte dell'Ordine ha commentato:

"Sì, mi hanno chiamato e mi hanno dato un richiamo, doveroso dopo quello che è successo. Ma non voglio dire altro."

