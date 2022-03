Grande Fratello Vip, Caos nella Casa: Lulù Selassié contro Barù e la sorella Jessica

Gossip TV

L'ira di Lulù al Grande Fratello Vip: "Tutti vogliono discutere per qualsiasi cosa".

Tensione nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo essersi confrontata con Davide Silvestri riguardo le nomination dell'ultima puntata, Lulù Selassié si è resa protagonista di diversi e accesi scontri nella Casa prima con Barù e poi con sua sorella Jessica.

Tensione al Gf Vip tra le sorelle Selassié e Barù

Stasera, giovedì 3 marzo 2022, andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'attesa, Lulù ha letteralmente sbottato prima contro Barù e poi contro sua sorella Jessica. Tutto è nato quando il nipote di Costantino Della Gherardesca ha rimproverato la principessa di non fare nulla in Casa: "Un minimo di rispetto. Non voglio usare toni scorretti con te. [...] Sei maleducata. È rispetto per le cose degli altri te lo sto dicendo in modo tranquillo. A te non si può mai dire nulla sei intoccabile. Facciamo tutto per te, ti abbiamo appena lavato tutti i piatti che hai lasciato uno schifo. Hai fatto un casino, devi ammetterlo non puoi prendermi per fesso. Prendi un consiglio una volta e ammetti che hai sbagliato".

"Vabbè ora piangi e tutti ti vengono a consolare. Fai la vittima" ha detto Barù. L'attacco del gieffino ha fatto crollare la Selassié, che cercato sostegno in Manila Nazzaro e attaccato duramente la sorella Jessica: "Ma quale vittima. Vabbè tanto devi fare sempre la leccona che gli devi stare appresso a leccargli il c*lo, quindi neanche difendi tua sorella. Non è vero, mi dispiace. [...] Ha detto che io non faccio niente e tutti fanno le cose per me in casa. Tanto è sempre colpa mia. Non parlo di voi. Tanto qui tutti vogliono discutere per qualsiasi cosa. Anche per stupidaggini".

Nonostante il chiarimento con Barù, Lulù ha continuato a inveire contro Jessica: "Ma ti rendi conto che per leccare il c*lo ad un uomo stai facendo queste cose? No, a me dispiace perché ti voglio bene. So cosa c’è tra di voi che vi piacete. Lei fa tutta quella che soffre, che fa quella triste e mi dispiace perché non è successo niente di grave. Ho visto un comportamento strano da lei e mi dispiace molto. Lo vedo che qui dentro è strana con me. Prima si comportava in modo diverso".

