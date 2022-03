Grande Fratello Vip, avvicinamento pericoloso tra Delia Duran e Antonio Medugno: "Voglio stare con te"

Gossip TV

Cresce la complicità tra Delia e Antonio al Grande Fratello Vip.

Avvicinamento pericoloso al Grande Fratello Vip tra Antonio Medugno e Delia Duran. Dopo l'uscita di scena di Alex Belli e l'eliminazione dal gioco di Nathaly Caldonazzo, il giovane influencer e la showgirl venezuelana sono diventati inseparabili nella Casa.

Delia Duran sempre più vicina ad Antonio Medugno al Gf Vip

L'eliminazione dal Grande Fratello Vip di Nathaly ha fatto crollare Antonio che, però, sembra aver trovato una spalla in Delia. Durante un momento di relax, i due concorrenti si sono ritrovati a parlare e la compagna di Alex ne ha approfittato per domandare all'influencer: "Tu hai un’ammiratrice fuori secondo me. No? Allora perché hai dedicato a una quella canzone? Sono contenta di vederti felice adesso. Ti piace la mia presenza? Perché ti vorrei dare tanta forza".

La Duran e Medugno sembrano aver ritrovato la complicità degli inizi. Una forte complicità che ha portato la showgirl venezuelana a sbilanciarsi con l'influencer: "Tra noi non c’è malizia. Ok che forse tutti adesso pensano male perché tra noi c’era questo flirt quando ero in confusione con Alex. Dobbiamo ammettere cha abbiamo sempre avuto tanta complicità. Poi io ero in un momento in cui avevo deciso di essere libera" ha confessato lei.

Leggi anche Soleil Sorge rompe il silenzio su Tommaso Zorzi e Giulia Salemi

E ancora: "Adesso però non voglio starti lontana, voglio stare con te, perché mi piace stare insieme. L’amicizia tra uomo e donna esiste, anche se scientificamente dicono che è impossibile, io ci credo. Se voglio coccolarti o abbracciarti lo voglio fare. Perché l’abbraccio tra due donna va bene e un uomo e una donna no? Tu poi ti sei sempre comportato benissimo con me". Cosa succederà tra i due concorrenti del Gf Vip?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.