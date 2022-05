Grande Fratello Vip, bomba sul cast: Alfonso Signorini provina l’ex tronista di Uomini e Donne

Gossip TV

Claudio Sona nella nuova edizione de Grande Fratello Vip? Alfonso Signorini sembra puntare sull’ex tronista di Uomini e Donne.

Si accendo i riflettori sulla settima edizione del Grande Fratello Vip, la terza condotta da Alfonso Signorini. Il presentatore del reality show di Canale5 dovrà alza l’asticella dopo due anni di successo strepitoso e sembra aver messo gli occhi su un noto ex tronista di Uomini e Donne. Ecco cosa ha commentato quest’ultimo sulla possibilità di trovarsi nella casa di Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Claudio Sona nel cast?

La settima edizione del Grande Fratello Vip dovrà essere gloriosa per tenere il passo delle precedenti due, che hanno registrato ascolti record, finendo per essere argomento principale sui social per mesi e mesi. Mediaset ha premiato Alfonso Signorini, dando nuovamente al presentatore le redini del reality show di Canale5. Signorini si è eclissato ma sta lavorando in gran segreto al cast della nuova stagione del programma, vagliando tutti i nomi che si sono proposti e scovando quei Vipponi che potrebbero cambiare le sorti dello share. Intervistato da RTL 102.5 nella rubrica “Trends & Celebrities”, l’ex tronista di Uomini e Donne, Claudio Sona, ha commentato la possibilità di prendere parte al cast. Da qualche giorno, infatti, si mormora che Signorini vorrebbe coinvolgere Sona nel nuovo progetto, magari permettendogli di entrare in coppia con il compagno Nick Cornia.

"Vorrei fare qualcosa di carino, quindi sto aspettando che arrivi qualche proposta. Farei volentieri un reality show, il mio preferito è Pechino Express […] Sono fidanzato con Nick Cornia da più di due anni e mi piacerebbe andare con lui nella Casa per fare vedere la normalità del nostro rapporto, ma mi piacerebbe anche andarci da solo per illustrare la normalità di una coppia gay che si ama e si cerca, anche se separata […] Ho passioni e modi di vedere la vita interessanti. Io penso di essere molto buono, di essere una persona comprensiva, ma il GF Vip sicuramente sarebbe un’esperienza che andrebbe a tirarmi fuori ciò che non si vede nella quotidianità di tutti i giorni. Mostrerei il mio vero carattere”.

Sarà Sona il primo concorrente ufficiale della nuova edizione del Gf Vip? Al momento non abbiamo conferme, mentre giungono nuove dichiarazioni da parte di Manuel Bortuzzo sulla rottura con Lulù Selassié. L’addio tra la principessa persiana e lo sportivo sta facendo molto discutere, soprattutto perché vengono fornite versioni molto diverse dei fatti.

