Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo svela la sua verità: "Ecco perché io e Lulù Selassié ci siamo lasciati"

L'ex gieffino Manuel Bortuzzo vuota il sacco dopo l'addio a Lulù Selassié.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè è giunta ufficialmente al capolinea. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, il giovane nuotatore è tornato a parlare della principessa etiope rivelando ancora una volta i reali motivi che hanno spinto i due ex gieffini ad allontanarsi.

La verità di Manuel Bortuzzo sulla rottura con Lulù Selassié

Manuel e Lulù sono tornati a parlare della loro rottura. Se la giovane principessa ha deciso di affrontare l'argomento con i suoi fan sui social, l'amatissimo concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip ha rivelato i motivi del loro addio alle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni:

Non guardo al passato e riparto da me. […] Certo, l’amore è un tassello importante della vita di chiunque, senza eccezioni. Quando ho scritto il libro con me c’era la mia ex fidanzata, Martina. Lei è stata una coccola, l’attenzione in più. Al GF ho conosciuto Lulù, ma con lei è finita. La fine è arrivata per delle divergenze di vedute che non potevamo superare. In realtà ci abbiamo provato, ma la nostra storia, che resta una bella parentesi, che non ha saputo trovare riscontro nella vita reale.

Bortuzzo ha fatto anche un bilancio del suo intenso percorso nella Casa del Gf Vip definendolo come una "tappa di meditazione" in cui ha avuto il tempo di approfondire le sue sensazioni. A commentare la rottura tra il nuotatore e la Selassié ci ha pensato anche papà Franco in una recente intervista:

Non voglio alimentare il gossip. Mi sta a cuore la felicità di Manuel e che io lo sostengo sempre nelle sue scelte. Quella di porre fine alla relazione con Lulù, da ragazzo responsabile e maturo qual è, l'ha meditata da tempo. Manuel ha 23 anni, è comprensibile che voglia vivere ogni esperienza, ma i mondi di questi due ragazzi sono profondamente diversi.

