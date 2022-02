Grande Fratello Vip, bomba su Soleil Sorge: ''Trattativa per farle incontrare l’ex''

Gossip TV

Sembra che Luca Onestini sia stato ad un passo dall’ingresso al Grande Fratello Vip per un confronto con Soleil.

Soleil Sorge è una delle concorrenti di punta della sesta edizione del Grande Fratello Vip e le sorprese per la bella influencer potrebbero non essere finite. Sembra, infatti, che vi sia stata una trattativa per far entrare in Casa uno storico ex di Soleil, che è stato tirato in ballo dalla gieffina durante il percorso a Cinecittà.

Grande Fratello Vip, salta un confronto importante per Soleil

Prima di diventare la donna più discussa dei reality show nostrani, Soleil Sorge ha avuto una breve relazione con Luca Onestini, conosciuto nello studio di Uomini e Donne e lasciato in diretta nazionale proprio durante la permanenza dell’ex tronista al Grande Fratello Vip. In Casa, Soleil ha tirato in ballo Onestini più di una volta e Gabriele Parpiglia, a Casa Chi, ha rivelato un retroscena scottante sul possibile ingresso di Luca. Dopo aver rivelato che i fratelli Onestini non saranno presenti nel cast de L’Isola dei Famosi, come invece ipotizzato dai rumors, Parpiglia ha ammesso che Luca sarebbe dovuto entrare al Gf Vip per un confronto con Soleil, che ha fatto pace con Nathaly Caldonazzo.

“Questa è una bomba. C’è stata una trattativa. Luca Onestini è rientrato in Italia dopo che ha vinto il reality Secret Story in Spagna. C’è stata una trattativa per cercare il confronto con Soleil, visto che lei ha parlato di lui nella Casa. Diciamo che si era quasi chiuso il tutto ma alla fine è saltato. Perché? C’era un interesse da parte de L'Isola di avere i fratelli Onestini entrambi come concorrenti. Solo che Gianmarco Onestini è reduce proprio da L'Isola dei Famosi spagnola. Sapete poi che L'Isola comporta uno stress fisico che poi recuperi in un anno, forse 6 o 8 mesi. Luca usciva dall’altro reality. Ora è saltato tutto quanto. Non ci sarà né il confronto con Soleil al GF Vip e nemmeno la loro presenza a L’Isola dei Famosi”, questo la bomba lanciata dal giornalista.

