Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo chiede perdono a Soleil Sorge! (VIDEO)

Pace fatta tra Nathaly Caldonazzo e Soleil Sorge dopo un lungo confronto al Grande Fratello Vip.

Dopo aver varcato la porta rossa di Cinecittà, Nathaly Caldonazzo ha espresso una buona opinione di Soleil Sorge e del suo percorso al Grande Fratello Vip, preparandosi a diventare una delle più grandi alleate della bionda influencer. L’arrivo di Delia Duran, tuttavia, ha rimescolato le carte in tavola e Nathaly ha preso le distanze da Soleil, alla quale ora chiede scusa per un confessionale piuttosto duro nei suoi confronti.

Grande Fratello Vip, pace tra Caldonazzo e Soleil?

Entrata a far parte del cast del Grande Fratello Vip a circa metà della corsa, Nathaly Caldonazzo si è fatta notare dal pubblico di Canale5 per la sua verve da vera prima donna, forte e delicata al bisogno. Caldonazzo ha espresso pareri molto positivi su Soleil Sorge, che ha fatto una confessione su Belli, per poi cambiare totalmente rotta e schierarsi dalla parte di Delia Duran. L’attrice ha ammesso di non sopportare le accuse che Soleil ha mosso alla showgirl sudamericana, che è stata vittima del doppio gioco di Alex, aspettandosi invece maggiore comprensione da parte della bionda influencer. Per questo motivo, Nathaly ha parlato malissimo di Soleil durante un confessionale, segnando così la fine del loro nascente rapporto di amicizia.

A distanza di settimane, vedendo anche che Delia e Soleil sono riuscite a fare pace, Caldonazzo ha deciso di fare un passo verso la gieffina, proponendole un massaggio e una lunga chiacchierata. “Mi dispiace. Se mi faccio perdonare per quel confessionale a caldo? Sì. Io perché comunque ho subito una cosa come quella di Delia. Quindi pensa che che sono dalla parte di chi subisce questo. A me non dava fastidio la cosa vostra… Quello che non mi era piaciuto è che tu continuavi ad attaccarla […] Lei si è spenta per lui e adesso Belli dovrà fare tanto per riconquistarla. Lei lo amerà anche, ma non so, è cambiata tanto”, ha ammesso Nathaly.

L’attrice, poi, si è detta convinta che Delia perdonerà Alex nonostante tutto: “Che poi se le ha fatto tutto questo in un momento che andava tutto bene, pensa se era una crisi. Torneranno insieme sicuro, ma se poi arriva uno che dimostrerà amore a Delia…”, questa la confessione della gieffina.

