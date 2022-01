Grande Fratello Vip, Basciano umilia Delia Duran: ''Folgorata, ti credi Miss Venezuela''

Gossip TV

Esplode una nuova lite nella casa del Grande Fratello Vip. Questa volta è Basciano a perdere la pazienza con Delia Duran.

Un altro giorno si è concluso al Grande Fratello Vip ma non prima di un’immancabile lite tra concorrenti. Questa volta è toccato ad Alessandro Basciano e Delia Duran dare spettacolo tra pile di piatti di lavare, e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne non si è risparmiato, mettendo all’angolo la showgirl sudamericana.

Grande Fratello Vip, Basciano distrugge Delia Duran

L’ingresso di Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip ha portato una rivoluzione nelle dinamiche che si erano instaurate, seppur a fatica, durante i lunghi mesi di reclusioni. Tra nuove alleanze e amicizie al capolinea, Delia ha preso la luce dei riflettori su di sé senza battere ciglio, dichiarando solo poche ore fa di essere ufficialmente single, desiderosa di piantare in asso Alex Belli. Libera da questo fardello, Delia si è gettata tra le braccia del nuovo arrivato Gianluca Costantino per poi intromettersi durante una discussione sulla pulizia delle stoviglie, mandando in frantumi la pazienza di Alessandro Basciano. Il deejay non ha mai nascosto di essere scettico sulla presenza di Duran al Gf Vip e sul rapporto con Belli, con il quale non ha esattamente un rapporto idilliaco.

All’ennesima provocazione di Delia, come riporta Biccy, Alessandro ha perso la calma e ha iniziato ad inveire contro la gieffina, sbottando: “Ascolta, ma chi ti considera? Tu non sei al centro delle mie attenzione. Io non ho parlato di te, ricorda che gli show non li fai solo te, tu fai i teatrini. Amiga mia sei fuori, fuori proprio, sei folgorata. A te ha dato alla testa questo teatro. Non te la prendere con chi non ti considera. Te nei miei pensieri non ci sei e non ci sarai nemmeno tra 10 anni. Tu e nemmeno il tuo compagno lì, che per me non ci siete. Non vi conosco e non vi voglio conoscere. Questa si impiccia sempre, parla sempre di tutti e tutto, si sente al centro dell’attenzione. Via, è arrivata Miss Venezuela. Sono stanco della tua messa in scena. Si mette in mezzo sempre a tutto con i suoi teatrini falsissimi”.

Delia, spazientita dallo sfogo di Basciano, ha replicato per le rime: “State parlando di me. Purtroppo mi dispiace per voi, ma io sento. Allora parlate di voi e non di me. Parla di te e della tua relazione, non della mia storia e del mio privato. Vai a dire cose brutte ad altri e non a me”. C’è una fortissima aria di Nomination o è solo una nostra sensazione?

