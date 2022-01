Grande Fratello Vip, Delia Duran si toglie la fede e lascia Alex: "Lo lascio! Sono una donna libera!" la reazione di Soleil

Gossip TV

La modella venezuelana prende una nuova decisione nei confronti del marito. La Sorge la frena e la invita a ragionare. Al Grande Fratello Vip, le due donne prima nemiche ora complici e solidali.

Ieri, nella Casa del Grande Fratello Vip, c'è stato un nuovo ripensamento da parte di Delia Duran che, dopo un crollo emotivo ha messo di nuovo in dubbio il suo rapporto con Alex Belli, rivelando di volerlo lasciare. Questa volta la Duran si è tolta anche la fede e nel corso della serata, si è scatenata nelle danze festeggiando il suo ritorno di donna libera.

Gf Vip, Delia Duran si toglie la fede e lascia Alex: "Lo lascio! Sono una donna libera!" la strana reazione di Soleil Sorge

La modella venezuelana si è confidata con Manila Nazzaro e Nathaly Caldonazzo, facendo presente che, se non dividesse la casa con Belli, lo avrebbe già lasciato:

“Io lo voglio davvero lasciare. Sono seria vorrei lasciarlo. Vorrei tanto avere questa forza. Se avessi una casa sai quanto l’avrei già mandato a fare in c**o?! Lo giuro”.

Lasciandosi poi andare nelle danze in piena notte, ha urlato in piscina, pericolosamente vicino al bel modello Antonio Medugno:

"Sono una donna libera! Finalmente! Liberissima! Festeggiamo in piscina. Viva la libertà, la mia. Perché basta, ho deciso io. Ho lasciato Alex, non me ne frega un ca*** perché lui ha fatto schifo. Mi sono rotta i co****ni. Ho superato il limite ed è finito tutto. – riporta Biccy – Non è il vino che mi fa parlare, sono seria e non mi pentirò. Sono sicura al 100% di essere libera e lasciarlo. Sole basta non è il Santero. nella mia vita deciso io e lo lascio. Questo anello non soltanto lo tolgo, ma lo posso buttare via".

Mentre Delia ha trovato l'appoggio di Manila, Miriana e Nathaly, sorprendentemente, l'unica a invitarla a ragionare è stata Soleil Sorge, protagonista del triangolo con il marito.

“Certo che sono lucida e ora sono libera! - ha dichiarato Delia a Soleil - Sono stufa e non mi merito questo. Sta giocando con un sentimento così profondo. Ci ho riso sopra, ma è gravissimo. Noi abbiamo un matrimonio di mezzo. Perché devo amare una persona che non mi tutela? Posso andare avanti in questo stato? No basta ho raggiunto il limite. Perché ho preso questa decisione soltanto adesso? Perché ha esagerato e io non ce la faccio più”.

Ecco le dichiarazioni della Sorge, riportate da Biccy:

“Non è vero che non ti tutela! Qui dentro ti ha sempre difesa e tutelata. Lui sta soltanto dimostrando affetto per quello che aveva qui dentro. […] Aspetta a prendere decisioni così affrettate. Non buttare l’anello adesso, stai esagerando. Ma non è che è tutto frutto del Santero? Questo sfogo così improvviso io non lo capisco. Hai perdonato tutto e hai tenuto duro e adesso crolli e lo lasci? Ok che ognuno ha i suoi tempi, ma il tuo comportamento non lo capisco. Prenditi del tempo per riflettere, rilassati, divertiti, mettiti in disparte o se vuoi balla e goditi la musica, ma non prendere decisioni di cui potresti pentirti. Però non dire che lo lasci così su due piedi, Ale in casa ha detto che sei una persona splendida. Goditi la serata con leggerezza e balla insieme a noi.

"Lui ha sempre parlato del vostro matrimonio benissimo. Io quindi non ho mai avuto la voglia di rovinarvi e quindi ho messo dei limiti e ho cercato di non innamorarmi. Mi sono accorta che siamo usciti dai binari dell’amicizia e ho messo un freno. Questo perché lui è sposato con te. Nonostante tutto lui mi ha spiegato che avete un amore libero!"

La Sorge, spesso criticata per gli atteggiamenti ambigui verso Alex, ha spiegato a Delia il motivo per cui lo ha baciato, il giorno stesso in cui poi l'attore è stato squalificato dal reality:

"Adesso ti spiego il bacio. Lui mi diceva che mi amava e io facevo finta di nulla, poi negli ultimi giorni vedevo dei teatrini, tipo la caccia al tesoro. Quindi mi sono detta ‘vogliamo giocare’? Allora l’ho baciato. Per dimostrargli che lui voleva fare dei giochi, ma in realtà aveva dei sentimenti. In quel momento io ero ferita, ero sua complice, l’avevo protetta e mi sono sentita presa in giro. Poi sono tornata sui miei passi perché mi ha fatto capire che era tutto vero. Anche perché se avessi continuato a credere che era tutto un gioco gli avrei tolto la parola"

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.