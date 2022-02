Grande Fratello Vip, Barù sotto accusa: ''Sta illudendo Jessica Selassié''

Gossip TV

Soleil e Davide parlano del comportamento di Barù al Grande Fratello Vip, preoccupati per il gieffino.

C’è grande attenzione per il triangolo che si sta formando nella casa del Grande Fratello Vip tra Barù, Jessica Selassié e Delia Duran. La showgirl sudamericana sembra essere riuscita laddove la principessa etiope ha fallito e la tensione è alle stelle. Soleil Sorge e Davide Silvestri riflettono sulla situazione, ammettendo di trovare ambiguo il comportamento di Barù nei confronti di Jessica.

Grande Fratello Vip, Soleil Sorge critica Barù

Soleil Sorge osserva con particolare interesse le dinamiche della casa del Grande Fratello Vip, certa che il comportamento di Barù sia ambiguo. Jessica Selassié ha espresso chiaramente i suoi sentimenti per il gieffino, che si è tirato indietro ammettendo di non voler costruire flirt in Casa, e di non essere certo di volerla conoscere meglio neppure lontano da Cinecittà. Poi, però, Barù torna sistematicamente ad orbitare attorno a Jessica, facendole credere che le sue frasi siano dettate semplicemente da insicurezza e che in realtà ci sia una possibilità per loro come coppia.

Dopo aver flirtato con Delia Duran, tuttavia, la situazione è drammaticamente cambiata e Jessica si è mostrata molto gelosa. Mentre Delia è stata criticata dalle donne della casa, Soleil e Davide Silvestri riflettono sulla situazione e la bionda influencer ammette: “Per arrivare a fare un gesto del genere, chiedere ad una persona di non ballarci, è veramente crede che tra di loro possa essersi qualcosa e lui dovrebbe essere più chiaro”. "Anche se fosse che lui avesse detto qualcosa, lei non dovrebbe permettersi. Lei pensa o crede… Barù dice che non gli piace la dinamica, ma non mi venire a dire che non ti ci vuoi trovare, perché non è così”, ha replicato Davide che è confuso dal comportamento di Barù.

“Io sono d’accordo ma sto cercando di capire perché lui dà segnali ambigui. Io le dico di essere più giocosa e sensuale, e meno pesante. Lui ci sta che voglia giocare, dato che non è fidanzato, però finché lo fa persone con cui può farlo, va bene. Lei invece non vorrei che si illudesse. Barù non fa male a nessuno ma rischia di passare per quello che l’ha illusa, e umanamente non va bene per lui questa cosa, anche se non sta facendo nulla di male”, ha chiosato Sorge.

